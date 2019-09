SPEKTAKULARNO! BRZE PRUGE KINE: Evo kako izgleda putovati vozom preko 300 na sat! KURIR TV

1 / 5 Foto: Predrag Gajić, Dado Đilas

Brze pruge, ali Kine!

Iz Gvandžua do Vuhana, a to je malo više od 1.000 kilometara, moguće je preći za četiri sata! Vozom.

Železnička stanica u južnom Gvandžuu je spektakularna i može da se uporedi sa modernim aerodromom, ispred i u njoj sve vri kao u mravinjaku. Na hiljade ljudi grozničavo pokušava da dođe do svog perona i stigne tamo gde su naumili.

A potrebno je proći rigoroznu kontrolu, sličnu onoj kada letite avionom.

I kada se napokon dokopate svog voza i kola, udobno se zavalite u sediše, putovanje počinje. Displej ubrzo pokaže brzinu – 305 km/h, a da jurite tako brzo shvatite kada vidite koliko brzo promiču zgrade i bandere pored pruge.

Ljubazna, pa nazovimo je stjuardesa, nudi nam piće i lanč paket. Pokušavamo da provalimo šta je u kesicama, ali već nas miris odvraća da probamo te „specijalitete“. Nekako smo uspeli da pojedemo nekoliko keksića.

Za kartu od Gvangžua do Vuhana potrebno je platiti 95 evra, i to za prvu klasu koja nudi udobnost na visokom nivou. Ukoliko vam se pije pivo, platićete ga 3,5, a apsurdno je da je kafa skuplja – 4,5 evra.

A kakve su to brzine, može da ilustruje podatak da bi se od Beograda do Zagreba stizalo za sat i po, do Budve za dva i po sata... a do Novog Sada, pa ne bi stigli ni da sednete kako valja.

