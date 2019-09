OLIMPIJSKA PODVALA Jedan od najvećih skandala u istoriji košarke desio se na meču s Portorikom: Evo zašto je Ljubodrag Duci Simonović prestao da igra za Jugoslaviju

Portoriko je često bio koban po košarkaše naše zemlje, a posebno se pamti događaj sa Olimpijskih igara u Minhenu 1972. godine.

Bio je 29. avgust 1972, košarkaši Jugoslavije, svetski prvaci iz Ljubljane 1970. i evropski vicešampioni iz Esena 1971, igrali su odlučujuću utakmicu za ulazak u polufinale. Naišao je jedan od onih dana u kojima jednom timu malo šta polazi za rukom, drugom gotovo sve.

Posle mučenja u prvom poluvremenu (31-38) naša ekipa se u drugom trgla, u 35. minutu povela 67-59 ali je došlo do velikog preokreta. Iako smo u 38. minutu još uvek vodili (72-71) a u 39. bilo nerešeno (74-74) Portoriko je na kraju pobedio (79-74).

Neki dan kasnije ispostavilo se da je Portorikanac Migel Kol, strelac 8 poena, bio dopingovan. Bio je suspendovan tek posle tri dana, samo on, rezultat je ostao.

Ljubodrag Duci Simonović, genijalni košarkaš Crvene zvezde, briljantni student prava, pokupio se i otišao iz olimpijskog sela u znak protesta protiv nečasne odluke MOK i FIBA. U reprezentaciju se nikada više nije vratio.

"Odmah po povratku KSJ me je suspendovao na šest meseci. Zapravo, zauvek su me izbacili iz reprezentacije. Nije istina da nisam želeo da se vratim. Želeo sam da igram za svoju zemlju, ali poziv više nikada nije stigao", kazao je on jednom prilikom.

Tada jedan od najboljih košarkaša Jugoslavije je po završetku karijere objavio knjigu "Olimpijska podvala" koja je upravo obradila ovaj slučaj.

