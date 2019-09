BOGDANOVIĆ DAO JAVNO OBEĆANJE: Nećemo izgubiti od Španije! (KURIR TV)

Surovo dominiraju „orlovi“ u dosadašnjem toku šampioata., ali za prvo mesto u grupi moraće da se bora sa do sada najtežim rivalom – Španijom.

Dosadašnji MVP Mundobasketa Bogdan Bogdanović nema dilemu:

- Nećemo izgubiti od njih. Tako razmišljamo, tako ćemo pristupiti tom meču.

Na pitanje da li zna da je Vlada Divac kao poklon za ulazak u Kuću slavnih kao poklon naručio zlato iz Kine, dodaje:

- Čuli smo se, on je nama poručio sreću, mi smo mu čestitali i poželeli da uživa. Što se tiče zlata, to je vama rekao (smeh). Malo nam je pritisdka, sad i on...šalim se. Nadam se da će neko iz ove ekipe jednog dana zaslužiti to priznanje.

