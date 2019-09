DA VIDIMO KO JE PRAVA FURIJA: Aleksandar Đorđević ne naseda na špansku foru! Evo šta selektor Srbije kaže o rivalu u borbi za prvo mesto (KURIR TV)

Specijalni izveštači Kurira iz Kine: Predrag Gajić i Dado Đilas

Ako "orlovi" pobede Španiju (nedelja, 14.30), kao prvoplasirani idu u Šangaj, a ukoliko pokleknu, mada u to niko ne veruje, onda će u Donguan. Mogući rivali u četvrtfinalu su im Argentina i Poljska, a njihov međusobni duel odlučiće protiv koga ćemo igrati.

Da bi zadržala realne šanse da prođe dalje Grčka mora da savlada SAD, a dvojka je vredna kvote 3,90. Pogledajte i ostale MOZZART kvote za meč SAD – Grčka.

Selektor Alerksandar Đorđević je u izjavi španskim novinarima rekao da ga "furija" neće prevariti nešto sporijim startom na prvenstvu, a sada je to i objasnio.

"Oni svaki put krenu u slabijem ritmu, a kasnije se dižu. Pričao sam sa njihovim trenerom Skariolom, on kaže da to sada nije planski, ali imaju veliko iskustvo, prave lidere. Sjajan tim, koji igra snažno na ivici faula, ali na nama je da odgovorimo na to", smatra Đorđević.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Dado Đilas)

