SRBIJA DANAS (13.00) BIJE BITKU ZA POLUFINALE SP: Plakaćeš zbog nas, Argentino!

Užasno veče u Vuhanu i poraz od Španije košarkaši Srbije morali su što pre da zaborave, jer ih već danas čeka borba za polufinale Mundobasketa, i to sa odličnom Argentinom.



Nije sramota, ali je katastrofa, ovim rečima je Nemanja Bjelica opisao igru „orlova“ pre puta od skoro 1.000 kilometara u Dunguan. Danas sve treba da bude drugačije, treba nam Srbija od čije igre prolaze žmarci, Srbija kojoj i Ameri skidaju kapu.

- Čeka nas slična utakmica kao protiv Španije. Videla se njihova namera da igraju čvrsto, a tako će nas i dalje napadati, ali mi moramo da odgovorimo kako treba. Moramo da izvučemo pouke iz poraza - rekao je selektor Aleksandar Đorđević.



On je ponovio da Srbija samo treba da se vrati igri koja ju je krasila. Što se tiče psihološkog momenta pred utakmicu sa Argentinom, naglasio je:

- Mi znamo šta nam je činiti. Moramo mirno i sigurno da uđemo u meč. Na meni je da ih spremim, da im uputim prave reči i da ih ohrabrim, pre svega.



Naravno, niko ne voli da gubi, a selektor je potvrdio da je poraz od Španije teško pao celom timu.

- Oni su takmičari i naravno da im nije lako. Nije lako izdržati pritisak, a svako će jednom biti iskren i reći u kojoj meri to uspeva. Jednostavno, da ni u jednom trenutku ne pomisliš da je sve to lepo i sjajno, nego da moraš i dalje da grabiš - zaključio je on.



Argentince predvodi sjajan tandem - plejmejker Reala Fakundo Kampaco i Luis Skola, koji igra u Šangaj Šarksima. Skola ima već 39 godina, ali to mu ne smeta da bude jedan od najboljih igrača Mundobasketa.

O isključenju JOKIĆ JE SHVATIO DA NAM TREBA NA SVAKOM MEČU

Mnoge najviše interesuju odjeci isključenja Nikole Jokića. - Ponekad se dešava da igrači planu. Sve to može da se shvati, ali ne treba da se dešava u važnim utakmicama. I on je shvatio da nam je potreban na terenu u svakom meču.

Kurir / Predrag Gajić

Foto: Dado Đilas

Kurir