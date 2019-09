JOKIĆU, JE LI MORALO TAKO? Nikola prošao pored novinara kao TAJFUN, nije ih udostojio ni komentara posle DEBAKLA od Argentine! ŠTA SAD?

Košarkaši Srbije vidno su besni i razočarani napustili parket posle meča sa Argentinom, a prilikom prolaska kroz miks zonu par njih je zastalo kako bi izneli svoje prve utiske. Nekoliko njih ostalo je u dvorani kako bi za televizije sa nacionalnom frekfencijom preneli svoja osećanja u tom momentu, a ostatak je otišao na zvaničnu konferenciju za novinare.

Jedan od onih koji nikome nije želeo da kaže ni reč i koji je vidno besan prošao kroz miks zonu bez iti jednog komentara jeste centar naše reprezentacije Nikola Jokić.

Poznato je da Jokić ne želi da priča za srpske medije, ali verujemo da je ovo Svetsko prvenstvo bilo odlična prilika da se to promeni. Ono što Nikola često zaboravlja, a što nikako ne bi smeo, jeste činjenica da on tamo ne igra za sebe već sa Srbiju, koji činimo upravo mi, navijači i novinari koji su delom i zaslužni za njegovu planetarnu popularnost, koja će definitivno opasti posle ove katastrofe u Kini.

Ni mi ne zaboravljamo to što je Nikola i pored teške sezone u NBA ligi ipak odlučio da svoje slobodno vreme provede sa nacionalnim timom nekoliko hiljada kilometara daleko od kuće, ali mi smo to znali da cenimo i da mu se na sve načine za to i zahvalimo. Pitanje je, na koji način on misli da se zahvali nama na podršci koju je dobijao tokom cele sezone, ali i za vreme SP u Kini, pošto igrom to defininitvno nije znao, ili nije želeo?

