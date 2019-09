TEŠKO DA BI SE IJEDAN TRENER USUDIO NA OVAKAV POTEZ: Selektor Argentine otkrio tajnu pobede nad Srbijom! (FOTO)

Strateg "gaučosa" pomno je pratio igre našeg tima na Svetskom prvenstvu u Kini, te svaki detalj analizirao do tančina.

Iako bi svaki trener u situaciji u kojoj se našla Argentina naspram Srbije pažnju posvetio odbrani, Hernandez je uradio nešto potpuno drugo.

Verujemo da bi bilo kojem treneru upravo to palo na pamet na jednom velikom takmičenju.

- Pre utakmice smo konstatovali da je Srbija jako, jako dobar tim. Ali, istovremeno, i jako nezgodan, a i jako, jako visok tim. Pritom, ne malo viši od nas, nego baš, baš... I, pričali smo tako pred utakmicu... A evo šta je bila naša tajna. Mi smo, do ovog meča, bili najbolja odbrana na šampionatu sveta (po broju ukradenih lopti po meču), ali nam je bilo jasno da će nam oni ubaciti 90 poena. To nismo mogli da zaustavimo, znali smo da ne možemo. To je bila početna misao - krenula je analiza selektora Argentine, a potom je u istom dahu nastavio:

- Bili smo i te kako svesni da ne možemo da zaustavimo unutrašnju igru Srbije, onu u reketu, pa smo shvatili da, jednostavno, moramo da damo više poena od nje! Ne znam, 95, 100 poena. Znate, svi treneri stalno potenciraju: “Odbrana! Odbrana!”. Razumem ja sve to. Svi treneri vole odbranu, ali... morate da dajete koševe da biste pobedili. I, ponekad, mi bismo gubili mečeve od velikih timova samo zato što nismo verovali u sebe. A sada... Sada smo znali dve stvari: 1. da Srbija ima probleme u odbrani i 2. da može stalno da daje koševe. A eto, koliko smo im mi dali... 97? Pa, to je skoro 50 po poluvremenu. Ako pitate mene, eto, to je bio ključ našeg uspeha. Napad, ne odbrana - rekao je Hernandez.

- Znate, mi nismo visoki. Nismo ni nešto mnogo atletski građeni. Zato moramo da igramo pametno. Baš pametno. Zato su nama ključne stvari kao što su stvaranje prostora, tajming, poštovanje taktike... Vidite, košarkaši Argentine su definitivno pametni. Ne pametniji od drugih, nego smo toliko takmičarski nastrojeni, da stvarno volimo da pobeđujemo. Ali, ne možemo to da ostvarimo jurnjavom po terenu, prosto nije to za nas, niti da skačemo kao ludi, ili da bacimo samo našim visokim igračima pa da oni to sve reše, jer mi i nemamo visoke igrače. Nemamo te “atlete”. Zato moramo da igramo pametno. To je i razlog što imamo toliko izvlačenja igrača iza blokova, to je i razlog što su nama za pobedu bitne stvari kao što su pik-en-rol, unutrašnja strategija, spoljna kretnja... a i Kampaco - zaključio je selektor Argentine.

