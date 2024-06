"NIJE NAŠ JOVIĆ POSTIGAO GOL U 95. MINUTU" Dejan Nedić ŠOKIRAO u studiju - baš je pobesneo, ovo je želeo da objasni CELOJ SRBIJI!

Bivši srpski sudija Dejan Nedić, stalni saradnik Radio-televizije Srbije, bio je u četvrtak na Alijanc areni i uživo je video kako je Luka Jović u 95. minutu dao gol za konačnih 1:1 protiv Slovenije.

Posle toga, veoma mu je zasmetalo to što je u medijima čitao da je srpski centarfor "dao gol u 95. minutu". O tome je detaljno govorio u petak uveče u studiju RTS-a, čim se vratio iz Nemačke.

"Nije naš Jović postigao gol u 95. minutu, već u 90. 'plus pet' minutu. To je peti minut nadoknade, zato što postoji dodatno vreme, koje se nadoknađuje. Na stadionu na semaforu ne sme da stoji vreme '95', već semafor staje u 90. minutu, a onda se minuti nadoknađuju. I delegat utakmice Srbije i Slovenije je posle Jovićevog gola upisivao da je Jović dao gol u 90. plus petom minutu nadoknade", kazao je Nedić.

"Znate kad je 95. minut? U produžecima, kada imamo 120 minuta. I ponoviću još jednom, da zapamtimo za vjek i vjekova, ne postoji 92. minut, već 90. plus dva minuta", podvukao je Dejan Nedić i dodatno učvrstio svoju tvrdnju.

U svakom slučaju, Jović je golom glavom sačuvao Srbiji šansu da ostane na Evropskom prvenstvu i posle grupne faze, jer "orlovi" imaju priliku da trijumfom protiv Danske u utorak izbore plasman u eliminacije.

