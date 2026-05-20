Slušaj vest

Starija ćerka Zdravka Čolića, Una Čolić, već neko vreme uživa u ljubavi sa uspešnim biznismenom iz Beograda, koji se bavi prodajom automobila i izdavanjem lokala.

Kako su pisali domaći mediji, njihova romansa postaje sve ozbiljnija, a sada su isplivali i novi detalji o odnosu koji Una ima sa porodicom svog partnera

"Zbog svekra i svekrve je nabacila"

- Una gotovo svakodnevno provodi vreme sa porodicom svog partnera, a budući svekar i svekrva joj na sve moguće načine udovoljavaju. Čolina ćerka najviše voli domaće obroke koje joj oni spremaju, zbog čega je nabacila i koje kilo viška - započeo je izvor za Informer.

1/8 Vidi galeriju Una Čolić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Instabram

"Vaspitana i kulturna"

Kako dalje tvrdi dobro obavešten izvor, porodica njenog partnera ima samo reči hvale za Unu, koju smatraju veoma vaspitanom i kulturnom devojkom.

- Oni takođe za nju imaju samo reči hvale, a sa komšijama rado dele kako je Una vaspitana i pristojna devojka i gledaju je kao svoje dete. Sestra njenog dečka joj je najbolja prijateljica i ona je zapravo ta koja ih je spojila - ispričao je izvor.

1/12 Vidi galeriju Una Čolić sa 10 godina starijim dečkom Foto: Printscreen/Instagram

Čola prihvatio zeta

Podsetimo, Una ima 24 godine, a na društvenim mrežama gde svakodnevno objavljuje kako provodi vreme stekla je veliku popularnost.

Ona sa svojim partnerom stalno putuje na luksuzne destinacije i živi na visokoj nozi, a da je Čola prihvatio zeta postalo je jasno jer zajedno odlaze na svaki njegov koncert i porodična putovanja.

kurir/informer