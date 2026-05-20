Srpskom pop pevaču i plesaču Aleksi Jeliću je ugrađen stent. Nakon tegoba koje je osetio, obratio se stručnim licima a tada je konstatovano da je neophodna interencija.

Pevač je poslušao sve savete doktora, izvršena je intervencija, a danas se uspešno oporavlja.

On danas živi mirnim povučenim životom, a zbog prirode posla često je na relaciji Barselona-Beograd.

Inače, ono što je izazvalo veliku pažnju javnosti jeste i Aleksino priznanje da želi da se ostvari kao roditelj, uz pomoć surogat majke iz Kolumbije, a intervjuu koji je svojevremeno dao otkrio je u kojoj je to sve fazi.

- Cela procedura, promena administracije i zakona prema osobama koje nisu državljani Kolumbije je rezultiralo time da se ceo proces dosta usporio. Još uvek ne znam šta će biti po tom pitanju. Sa druge strane znate ono, nešto se zatvori da bi se nešto drugo otvorilo. Te još sam u priči. Videćemo - kaže on, otkrivajući da li ga roditelji i prijatelji podržavaju u tome što je naumio:

- Imam i podršku, ali i kritiku. U oba slučaja sam zahvalan i za jedno i za drugo. Jedno ti daje osećaj sigurnosti i gura te dalje, drugo te nečemu nauči. Dakle, dobro je.