Nakon što su organizatori potvrdili učešće Dragane Mirković, Kemala Malovčića, Anice Milenković i Srećka Šušića, sada je poznato da će se velikom koncertu Južnog vetra 27. juna na Tašmajdanu pridružiti i Gojko — vlasnik evergrin hita „Neka peva ova kuća“.

Pesma koja se već decenijama peva na svim slavljima, veseljima i kafanskim noćima biće deo velikog spektakla koji okuplja legende Južnog vetra pred beogradskom publikom.

Mnogi upravo ovu numeru smatraju jednom od nezaobilaznih pesama domaćih proslava, zbog čega se očekuje da će publika u glas pevati sa Gojkom na Tašmajdanu.

Atmosfera za koncert već nedeljama se zahuktava, a interesovanje publike iz dana u dan sve je veće.

Južni vetar Izvor: Privatna arhiva

- Pozdrav za moje južnovetrovce i vidimo se 27. juna na Tašmajdanu na koncertu. I neka peva vama kuća“ - poručio je pevač u video najavi.

Organizatori najavljuju da će u narednim danima biti objavljena nova velika imena, dok interesovanje publike ne prestaje da raste.

Karte za koncert prodaju se munjevitom brzinom, pa nema sumnje da Tašmajdan očekuje veče za pamćenje.

