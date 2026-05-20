Sloba Vasić pre nekoliko dana prebačen je na Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" nakon što je u vidno alkoholisanom stanju napravio incident na letu za Cirih, zbog čega ga je obezbeđenje izbacilo iz aviona.

Vasić se poslednjih meseci retko eksponirao u javnosti, te je s vremena na vreme nastupao, ali je najviše vremena provodio upravo u auto perionici koju drži u Beogradu.

Svakodnevno sedeo s društvom

Kako izvor otkriva, on je svakodnevono posećivao perionicu i sedeo sa društvom, što mu je i te kako prijalo dok se borio sa anksioznoznošću zbog koje je u martu ove godine takođe bio hospitalizovan.

- Mnogo nam je žao Slobe, on je dobar dečko, ali psihički nije dobro već neko vreme... Bori se sa depresijom dugo, a u perionicu je odlazio kako bi skrenuo misli i bio u kontaktu sa ljudima. Kretao se kako bi se izborio, i svakodnevno je sedeo ovde sa drugarima i smejao se. Nismo mogli ni da zamislimo da je toliko loše, ili da bi napravio ovako nešto loše i da završi na psijihatriji. Molimo se da pobedi sve ovo - ispričao je izvor blizak pevaču.

Borba sa anksioznošću

Inače, Sloba je ranije pričao o svojoj borbi sa anksioznošću.

- To je stanje koje traje deset minuta i prođe. Treba da naučiš da živiš sa tim, čovek se uplaši za svoj život. Počne ubrzano da ti lupa srce, nemaš vazduha, od panike napraviš još veću, imaš osećam da ćeš da padneš u nesvest. Kada kasnije shvatiš šta je to i kako treba da kanališeš, onda shvatiš da to traje deset minuta i prođe. Meni srce krene da lupa - aha, šta je sada, pa ništa, malo će jače da kuca i to je to. Postoje lekovi za smirenje, koje sam ja pio, to je samo da ti ublaži taj napad ali za dugoročno moraš sam sa sobom da se izboriš - govorio je folker.

