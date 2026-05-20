Ognjen Amidžić pojavio se u Šimanovcima na snimanje još jedne emisije "Pinkove zvezde" a za domaće medije prokomentarisao je aktuelna dešavanja.

Oduševljen pobedom Bugarske

Voditelj se osvrnuo na Evroviziju i otkrio zašto nije pratio.

- Nisam gledao, mrzelo me. Nekad mi prija Evrovizija, nekad ne. Ove godine mi nešto nije prijalo, stejdž je bio fantastičan, nastupi, naš je bio fantastičan. Bugare nisam čuo, ali sam oduševljen što su Bugari. Šansa da nas Boban Zdravković predstavlja sledeće godine sa nekim ultra turbo nastupom, ludilom nekim opštim... Iskreno se radujem. Boban bi tu iskidao, tu može biti fuzija neka, devedesete, moda bugarske mature... Čestitam Bugarima, radujem se što će biti u komšiluku - priznao je za Pink.rs, a potom se osvrnuo na grupu "Lavina", srpske predstavnike:

- Nisam očekivao preterano visok plasman, ali opet ta vrsta muzike ima bazu širom sveta, drže se gde god da... Lordi su pobedili davne 2006., što je potpuno neočekivano bilo.

Da li bi otišao na Evroviziju?

Na pitanje da li bi on predstavljao Srbiju na ovom takmičenju sledeće godine u Bugarskoj, odgovorio je:

- Naravno. Ako bih negde otišao da nas predstavljam, to je Bugarska. Išao bih naravno. Ludilo neko bi se smislilo.

JK o Evroviziji

Pop diva Jelena Karleuša je nedavno za Kurir otkrila da li bi predstavljala Srbiju na Evroviziji i kako bi to izgledalo.

- Meni je uvek otežano, jer moram uvek da izgledam lepo, da imam ove trbušnjake, da budem brutalna riba, sve u nadi da kad odem i predstavim Srbiju da se ne bi obrukali - rekla je Jelena i otkrila.

Na pitanje novinara, da mora, kog bvšeg muža bi povela sa sobom na pripreme za Evroviziju, Karleuša je odgovorila:

- Stvarno ne bih povela bivše muževe. Povela bih svoje ćerke i znam da bi u toj sali, hali bilo mnogo mojih fanova. Sve to bi se pretvorilo u Karlli viziju a ne Evroviziju. Šalu na stranu, svako ko ode tamo, treba da posluša moj savet. To što se nama sviđa, taj turski melos, to da mrdamo d*petom , to ne voli publika tamo. To tamo ne prolazi. Oni vole i cene koncept, to je važno - rekla je Jelena.