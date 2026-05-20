Vesna Zmijanac harala je u vreme bivše Jugoslavije i važila za s*ks simbola tog vremena.

Vatrena plavuša sa istaknutim oblinama i neverovatnim X faktorom nizala je hit za hitom, dok su mnogi drhtali za njom.

Vlasnica je najlepših balada, a mnogi i dan danas obožavaju njenu emociju u glasu.

Žarila i palila estradom

Jedna od prvih pevačica na estradi je eksperimentisala sa stajlingom, a pravi bum devedesetih godina dogodio se kada se u spotu pojavila u potpuno providnom kombinezonu sa samo malim listovima koji su prekrivali najintimnije delove tela. Sa vetrom u kosi i zanosnim pokretima zavodila je pevajući pesmu "Sebi sam bila i rat i brat". Video snimak je brzo postao najpopularniji, a mnogi ga se i dan danas jasno sećaju.

Vesna Zmijanac Foto: Printscreen

Devojka u toplesu sa potpuno golim grudima pojavila se u jednom od njenih spotova kasnije što je takođe bilo pomeranje granica u to vreme, a Vesna se nije libila da se i sama pojavi u bujnom dekolteu.

Privatni život

Dok su mnogi uzdisali za njom ona je svoje srce poklonila Vladi Jovanoviću šefu marketinga na RTS-u sa kojim je dobila Nikoliju.

Nedavno je u emisiji "Amidži šou" otkrila zašto je najčešće pevala balade i tužne pesme dok su svi ludeli za njom i njenom energijom.

- Propast! Nisam ja baš bila toliko tužna. Ne znam odakle su izvirale te pesme, ja sam ih birala. To je mnogo opasno, obeleži vas. Od 50 - 100 pesama dobijem i treba da se snađem i izaberem dobru pesmu. Znala sam dobro da procenim, možda je to nešto čučalo u meni... Eto, ispade "Kraljica tuge", "Svatovi", "Ubi me tuga za tobom"... - govorila je Vesna i dodala:

Vesna Zmijanac nekada Foto: Printsc Youtube

- Možda sam i ja čeznula za pesmom "Čačak" ili "Si Cile si", ali eto...Sto puta sam rekla: "Blago Breni", njoj je veseo život. Njih sedam u to vreme peva i igra, sve neke vesele pesme, ja propadoh pevajući... Niti je iko posle mene zapevao te pesme, niti može. Niti u ovim takmičenjima, niti bilo ko peva niti može, birala sam najteže...

50 godina karijere

Vesna je nedavno obeležila 50 godina karijere i tom prrilikom je svojoj publici poklonila tri koncerta.

Vesna Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

Sve tri večeri Arena je bila ispunjena do poslednjeg mesta, muzička zvezda je od koncerta napravila pravi spektakl.

