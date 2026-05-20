Strasti nakon Evrovizije se ne smiruju, a komentari na račun pobedničke numere pljušte sa svih strana! Dok jedni osporavaju pobedu, čuveni kompozitor i harmonikaš Dragan Stojković Bosanac kaže da je pobednička pesma zapravo - fantazija.

Na opaske pojedinaca da numera zvuči previše poznato, Dragan Stojković Bosanac je u svom prepoznatljivom, oštrom stilu imao spreman odgovor, pozivajući se na legendarnog Gorana Bregovića.

- Pratio sam Evroviziju, pobednička pesma je fantazija. Što? Vama se ne sviđa? Ta pesma je poznata, ali što kaže Brega, ako ne liči ni na šta, onda nije nikakva pesma – jasan je bio Stojković.

Foto: Nemanja Nikolić

Ipak, razgovor je dobio potpuno neočekivan obrt kada je upitan da li bi otputovao u susednu Bugarsku kako bi pratio takmičenja. Njegov odgovor bio je prilično direktan i bez ustezanja:

- Ne, Bugarska mi je neinspirativna – izričit je bio Bosanac, a onda se prisetio i prošlih vremena:

- Bio sam kao mlad, i bili su pod Rusima. Oni su jedan napaćen narod, ali napaćena nacija. Imaju istoriju, ali idu u Evropu, to je najvažnije.

Dara pobednica Evrovizije

Podsetimo, i Ognjen Amidžić na samom početku progovorio je o Evroviziji, pobedničkoj numeri, ali i žiriju koji je glasao iz Srbije.

- Nisam čuo pobedničku pesmu, mrzelo me. Nekad mi prija da gledam, nekad ne. Sve mi se spojilo isto. Naši su bili odlični, oduševljen sam što su Bugari pobedili. Boban Zdravković bi sledeće godine iskidao. Čestitke Bugarima - rekao je Ognjen i istakao da nije mislio da će grupa "Lavina" zauzeti visoko mesto.

