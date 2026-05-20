Pop pevač i plesač Aleksa Jelić uspešno se oporavlja nakon intervencije tokom koje mu je ugrađen stent, a sada se o njegovom zdravstvenom stanju oglasio i njegov otac, poznati muzičar Dragi Jelić.

Kako je Dragi Jelić otkrio, Aleksi je ugrađen stent na karotidi, nakon što su lekari tokom pregleda ustanovili ozbiljno suženje krvnog suda.

- Ugrađen mu je stent, u pitanju je karotida. U startu je bila opcija operacija, lekari su rekli da može da se reši sa stentom, a za mesec dana kontrola. Sve je kako treba, on je super, dobro se oseća - rekao je Dragi.

Foto: ATA images

On je objasnio i da Aleksa prethodno nije imao ozbiljnije simptome, već je problem otkriven tokom redovne kontrole.

- Ništa nije osetio, išao je na kontrolu, i tada su videli da mu je bila povećana zapušenost karotide - bila je 80, dok je ranije imao 40, tako da su lekari savetovali intervenciju. Sve je kako treba - rekao je Dragi.

Želi da se ostvari kao roditelj

Inače, ono što je izazvalo veliku pažnju javnosti jeste i Aleksino priznanje da želi da se ostvari kao roditelj, uz pomoć surogat majke iz Kolumbije, a intervjuu koji je dao za "Blic" nam je otkrio u kojoj je to sve fazi.

Aleksa Jelić

- Cela procedura, promena administracije i zakona prema osobama koje nisu državljani Kolumbije je rezultiralo time da se ceo proces dosta usporio. Još uvek ne znam šta će biti po tom pitanju. Sa druge strane znate ono, nešto se zatvori da bi se nešto drugo otvorilo. Te još sam u priči. Videćemo - kaže on, otkrivajući da li ga roditelji i prijatelji podržavaju u tome što je naumio:

- Imam i podršku, ali i kritiku. U oba slučaja sam zahvalan i za jedno i za drugo. Jedno ti daje osećaj sigurnosti i gura te dalje, drugo te nečemu nauči. Dakle, dobro je.

Kurir.rs/ Telegraf

