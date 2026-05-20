Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, oglasila se iz bolničkog kreveta i otkrila da je čeka operacija.

Pevačica je na TikToku podelila fotografiju sa putovanja, a potom otkrila da je već narednog dana završila u bolnici zbog iznenadnih zdravstvenih komplikacija.

Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

"Samo dan posle zbog iznenadne komplikacije sam ovde - čekam operaciju. I eto vam ga ceo život u dva dana", napisala je Mahrina.

Ona je potom sa pratiocima podelila i svoje emotivne misli o periodu kroz koji prolazi, ističući da joj je život u prethodnom periodu doneo brojne izazove.

Evo sa vama da podelim neke od svojih misli…U poslednje vreme, nisam imala ništa manje problema nego u prethodnom periodu. Samo sam naučila da se nosim sa njima sa osmehom na licu i da je sve od Boga. Dosta sam se preispitivala oko svega, dosta promena se u meni odjednom desilo, ali sve to mi je prijalo. I shvatila sam - ti nisi ono kakvim te ljudi vide, nisi ni ono kakvim želiš da te ljudi vide. Ti si ono sto napraviš od samog sebe i ono u šta ti veruješ. I tu je cela poenta - poručila je.

Pevala u praznom klubu

Podsetimo, prošlog leta Marina Cvetković našla se u centru komentara na društvenim mrežama nakon nastupa u jednom poznatom klubu u Budvi, gde je pevala pred veoma malim brojem ljudi.

Mahrina peva u praznom klubu u Budvi Foto: Printscreen Tik Tok

Iako se trudila da podigne atmosferu i napravi dobar provod, bilo je primetno da je klub gotovo prazan, dok je nekolicina prisutnih uglavnom stajala bez veće reakcije na njene pesme.

