Slušaj vest

O Jakovu Jozinoviću što se tiče talenta i rasprodatih koncerata širom regionama gotovo da svi sve znamo. Međutim, o njegovom privatnom životu se malo zna. Pevač je jednom prilikom otkrio kojim se poslovima bavio i kako je izgledalo njegovo detinjstvo, a do sada nikada nije izjavio da mu je uspešni sportista stric.

Stric Jakova Jozinovića je nekadašnji hrvatski fudbaler i trener Darko Jozinović koji je ostavo traga na fudbalskoj sceni.

Stric Jakova Jozinovića važio je za veoma cenjenog fudbalera tokom devedesetih godina, a najveći trag ostavio je igrajući za vinkovačku Cibaliju i splitski Hajduk.

Foto: Printscrean

"Radio sam na arheološkim iskopinama, brao voće za dnevnicu"

Gostujući u emisiji "Kod nas doma" na HRT televiziji, pevač je otkrio kojim se sve poslovima bavio.

- Pre samo tri godine radio sam na arheološkim iskopinama, na 40 stepeni, i s obzirom na to da dolazim iz Vinkovaca, svi znamo da su Vinkovci arheološki plodno područje, stvarno se moglo mnogo toga naći, svašta sam tu iskopao, a posle toga sam, naravno, radio i u proizvodnji sveća, pa sam... Joj, bilo je tu svega. Radio sam onda u šljivicima, brao voće za dnevnicu, pa stvarno sam svuda radio - rekao je Jakov u pomenutoj emisiji.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Simone Di Luca/Simone Di Luca