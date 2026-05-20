O NJEGOVOM USPEHU SVI SVE ZNAMO, ALI MALO KO ZNA KO MU JE STRIC: Jakov Jozinović liči na njega, u pitanju je poznati sportista (FOTO)
O Jakovu Jozinoviću što se tiče talenta i rasprodatih koncerata širom regionama gotovo da svi sve znamo. Međutim, o njegovom privatnom životu se malo zna. Pevač je jednom prilikom otkrio kojim se poslovima bavio i kako je izgledalo njegovo detinjstvo, a do sada nikada nije izjavio da mu je uspešni sportista stric.
Stric Jakova Jozinovića je nekadašnji hrvatski fudbaler i trener Darko Jozinović koji je ostavo traga na fudbalskoj sceni.
Stric Jakova Jozinovića važio je za veoma cenjenog fudbalera tokom devedesetih godina, a najveći trag ostavio je igrajući za vinkovačku Cibaliju i splitski Hajduk.
"Radio sam na arheološkim iskopinama, brao voće za dnevnicu"
Gostujući u emisiji "Kod nas doma" na HRT televiziji, pevač je otkrio kojim se sve poslovima bavio.
- Pre samo tri godine radio sam na arheološkim iskopinama, na 40 stepeni, i s obzirom na to da dolazim iz Vinkovaca, svi znamo da su Vinkovci arheološki plodno područje, stvarno se moglo mnogo toga naći, svašta sam tu iskopao, a posle toga sam, naravno, radio i u proizvodnji sveća, pa sam... Joj, bilo je tu svega. Radio sam onda u šljivicima, brao voće za dnevnicu, pa stvarno sam svuda radio - rekao je Jakov u pomenutoj emisiji.
Podsetimo, Jozinović je na muzičkoj sceni eksplodirao prošle godine, i to bez ijedne objavljene pesme. Zahvaljujući Tiktoku, pobrao je simpatije publike širom Balkana. Ljudi su masovno uživali slušajući ga dok peva pesme Olivera Dragojevića, Vlade Georgieva, Đorđa Balaševića, kao i druge hitove iz doba Jugoslavije.