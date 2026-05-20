Folk pevač Sloba Vasić trenutno se nalazi na lečenju u psihijatrijskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević", gde je smešten nakon incidenta koji se dogodio na aerodromu pred let za Cirih. Ipak, ovo nije prvi put da je pevač dospeo u centar pažnje zbog svojih ispada, budući da je i ranije imao niz kontroverznih situacija i problematičnih ponašanja o kojima je javnost često govorila.

Prema navodima, Vasić je u alkoholisanom stanju izazvao ozbiljan haos u avionu neposredno pred poletanje, zbog čega su morali da intervenišu kapetan leta i aerodromsko obezbeđenje, koje ga je potom udaljilo iz aviona.

Nakon što mu je ukazana pomoć na VMA, hitno je prebačen na psihijatrijsko odeljenje radi daljeg lečenja, o čemu je prvi pisao Kurir.

Povodom cele situacije oglasila se i njegova supruga Jelena, koja je kratko poručila da nema snage da govori o svemu što se dogodilo.

Ovo, međutim, nije prvi put da se ime Slobe Vasića dovodi u vezu sa skandalima i problematičnim ponašanjem. Javnost i dalje pamti incident kada ga je saobraćajna policija zaustavila zbog ekstremno brze vožnje na auto-putu Beograd–Subotica. Tada je, vozeći svoj BMW, dostigao brzinu od čak 216 kilometara na sat, zbog čega je priveden kod sudije za prekršaje u Staroj Pazovi. Kako su mediji tada pisali, kažnjen je novčano sa 100.000 dinara, dobio je 14 kaznenih poena, kao i osmomesečnu zabranu upravljanja motornim vozilom.

Iako je sankcija bila ozbiljna, pevač je kasnije pokušao da objasni svoje ponašanje navodeći da je velikom brzinom vozio kako bi obišao kamion, ali i zato što je žurio upravo na suđenje.

"Da bih izbegao jednu neprijatnu situaciju, napravio sam drugu, zapravo žurio sam na neko suđenje koje sam imao zakazano," branio se pevač, prenosio je "Grand". Isticao je tada da "nije divljak u vožnji", da ga je zbog svega "blam" i uveravao javnost da se smirio nakon ranijeg "burnog života".

Prevario ga partner

Sloba Vasić je tako jednom prilikom želeo da otvori nargila bar, a u tu priču je ušao sa poznanikom, koji ga je kasnije, kako je rekao, "zavrnuo" za pare. Pevač je posedovao 15 nargila sa kojima je imao nameru da pokrene biznis na predlog tog čoveka, ali je njegov poslovni partner nestao i nije mu vratio nargile.

Sloba je tad potvrdio da je ušao u biznis sa poznanikom, koji je samo nestao i prestao da mu uzvraća pozive.

- Istina je da sam prevaren. To je neljudski čin, al kako radiš tako ti se i vraća. Trebali smo da uđemo u biznis. On je od mene uzeo 15 nargila i samo je nestao i prestao je upotpunosti da se javlja, mislim u početku smo se čuli, a onda je totalno prekinuo svaki kontakt. Nargile koje sam mu dao vrede otprilike 2.000 evra, razmišljao sam da ga prijavim, ali sada je kasno, prošlo je već godinu dana - tvrdio je pevač.