Lepa, mlada i uspešna pevačica iz Hrvatske Nika Komadina uplovila je u estradne vode uplovila je nedavno i odmah ostvarila saradnju sa najjačim timom, najtraženijim Dejanom Kostićem.

Naime, lepa Riječanka koja je po zanimanju stomatolog i naslednica je porodičnog biznisa, sada je spremna da osvoji region.

Ona u Rijeci ima i privatnu stomatološku ordinaciju, gde radi sa svojim pacijentima.

Nika je fakultet završila u Beču, pa je zatim u Austriji završila i master iz implantologije i hirurgije.

Lepa Hrvatica je vrlo izazovna, a pesmam kojima se predstavlja publiic, radio je pozanti dvojac Dejan Kostić i Dragan Brajović Braja.

Ona inače tečno govori četiri jezika, a zbog majke ima pasoš još jedne zemlje iz Evrope.

Iako važi za jednu od najzgodnijih Hrvatica, Nika na mrežama izbegava da objavljuje fotografije u bikiniju.