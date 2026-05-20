Poznata pevačica Stanojka Mitrović, popularnija kao Ćana progovorila je o porodičnim odnosima, odnosu sa sinom Lukom, ali i o tome kakva će sutra biti kao svekrva. Vlasnica vanvremenskih hitova, među kojima je i čuveni "Zdravo svima", otkrila je da ima vrlo jasan stav kada je u pitanju budućnost njenog naslednika i zajednički život sa njegovom izabranicom.

Ćana je za naš portal priznala da do sada još uvek nije imala priliku da upozna nijednu devojku svog sina, a za to postoji i veoma opravdan razlog koji je jasno predočila Luki.

-Nije ni imao neku ozbiljnu vezu do sada. Odmah sam mu rekla: 'Nemoj da me upoznaješ sa svakom devojkom'. Kada odlučiš da me upoznaš sa nekim, to će za mene značiti da imaš ozbiljne namere sa njom i da je to devojka koja sutra potencijalno može da bude tvoja supruga i moja snajka" – iskrena je pevačica.

"Sa snajkom neću pod isti krov!"

Pevačica ne krije da je po pitanju zajedničkog života veoma striktna i da ne želi da deli krov sa sinom i njegovom budućom ženom.

-Iskreno se nadam da nećemo živeti u zajednici. U pitanju je smena generacija i otvoreno sam rekla Luki da ne želim ništa da rizikujemo. Jednostavno, ne mogu više da se prilagođavam i sa snajkom neću pod isti krov! Hvala Bogu, imamo dovoljno prostora da se odvojimo i da svako ima svoje. Ja izuzetno volim svoj mir, ali poštujem i tuđi. Živ si čovek, ne želim sutra da hodam na prstima po sopstvenoj kući i da se opterećujem time da li će neko nešto pogrešno da shvati" – objašnjava Ćana za "Alo!".

Naglašava da se nikada neće mešati u ljubavne izbore svog sina, već da će mu biti maksimalna podrška iz prikrajka, baš onako kako je njena svekrva podržavala nju.

- Nikada nisam uticala na izbor mog sina, niti mi pada na pamet. Smatram da svaki normalan roditelj treba tako da razmišlja. Biću fina i moderna svekrva, jer je i moja svekrva takva prema meni. Nas dve se super slažemo ceo život, tako da samo prepisujem taj recept – zaključila je pevačica u razgovoru za Alo.