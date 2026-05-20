Slušaj vest

Katarina Grujić danas proslavlja svoj rođendan u jednom restoranu u Beogradu, a ovo nije samo rođendan već je u pitanju duplo slavlje. Pevačica ujedno i promoviše svoj novi album, a kako kažu upućeni izvori, večeras će cela estrada slaviti sa Kaćom.

Pre kolega i prijatelja, na slavlje je naravno prva stigla slavljenica sa suprugom Markom Gobeljićem, a ubrzo su stigli i njeni roditelji koje retko imamo prilike da vidimo u javnosti.

Oni su se srdačno pozdravili sa svojom ćerkom, a tu je i njena sestra koja joj je velika podrška i sa kojom je pokrenula biznis.

Otac Katarine Grujić uspešan biznismen

Pevačicu su jednom prilikom novinari pitali da li je ona već nasledila sve što je njen tata stekao, a ona je tada dala odgovor.

- Ja ne mogu da nasledim, moji roditelji su i dalje živi. Mom ocu treba stvarno skinuti kapu za sve što je uradio. Potiče iz Kolašina, malog mesta. Došao je u Beograd, napravio svoju fabriku i uspeo u svemu tome na normalan i čist način. Čovek je sve uradio zbog žene i dve ćerke. Nisam bila bahata, bezobrazna ni razmažena, ali naravno da neke stvari zaslužiš - ispričala je Katarina jednom prilikom

00:34 Roditelji Katarine Grujić stigli na slavlje Izvor: Kurir

Poklonio joj vilu u Crnoj Gori

Katarina Grujić, čim dođe leto boravi u Budvi, gde vredno nastupa tokom cele sezone, a kada nije na bini ili plaži ona uživa u svojoj vili, koju je davnih godina sagradio njen otac.

Za razliku od mnogih koleginica koje su smeštene u hotelima, ona uživa u sopstvenoj vili na moru, koja, inače, vredi nekoliko miliona evra.

Pevačica nikada nije krila da je tu kuću sagradio njen otac, ali i da je ona nasledila.

- Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja, koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju - rekla je Katarina.