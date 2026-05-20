Katarina Grujić večeras ima dva povoda za slavlje. Ona proslavlja i svoj 34. rođendan ali i promociju svojih novih pesama. Veliki broj novinara došao je na ovaj događaj, a Kaća je blistala u crnoj dugoj haljini sa roze detaljima, pa je skockana tip-top stala pred medije i odgovarala na pitanja.

Za početak je otkrila da voli da se meša u svačiji posao

- S obzirom da mi je ovo druga promocija, ja sam lik koji je kontrol frik. Volim u svačiji posao da se umešam. Gobelja nije bio deo ove organizacije, ja najbolje znam kako moja promocija treba da izgleda - kada je već spomenula supruga razgovor se nastavio pitanjem o njemu.

- On nema tremu, ali ne voli da daje intervjue i ja ga razumem. On je sad sa ćerkom i ne bi ni mogao da da izjavu. Uskoro idemo za Grčku na odmor, vraćamo se, Marko ide na pripreme ja na svoju turneju u Crnoj Gori i to je to - otkrila je Kaća, pa progovorila koliko voli da organizuje dobre žurke, ali i kakve je poklone dobila

- Ja jako volim svoje rođendane i večeras će se kao i uvek slaviti do jutra. Dosta sam poklona dobila, čak i zlatnu narukvicu od prijatelja Adama, koji je ugravirao na narukvicu naziv moje nove pesme "Februar". Što se poklona tiče meni je bitno da bude od srca, a danas me drugarica zvala i pitala me da li može ćerku moju da povede negde jer joj treba za moj poklon. I onda je ona svojom rukom i rukopisom na jednom srcu napisala "Moja zvezda". Eto, to mi je najlepši poklon

- Marko me pitao ali ja nemam taj neki list želja. Bitno mi je da se samo dobro provedemo i proslavimo. Ja važim za ženu koja pravi najbolje žurke.

