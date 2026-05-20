Slušaj vest

Pevačica Katarina Grujić danas proslavlja 32. rođendan, ali istovremeno promoviše i svoj novi album. Na događaj u luksuznom lokalu stigla je u pratnji supruga Marka Gobeljića i ćerke Katje.

Maja na Kaćinoj promociji

Na proslavi se pojavila i Maja Berović, koja je došla da podrži koleginicu i prijateljicu, a tom prilikom izdvojila je vreme i za predstavnike medija.

Pevačica Katarina Grujić danas proslavlja svoj 32. rođendan, ali promoviše i svoj novi album.  Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

- Prezadovoljna sam Kaćinim pesmama- rekla je na početku Maja, pa se potom osvrnula i na pitanje da li je i sama imala neprijatne situacije poput Kaće, koju je nedavno ujela zmija.

- Imala sam blizak susret sa psom, ali na svu sreću ništa nije bilo ozbiljno- otkrila je Berović.

Detaljnije u prilogu.

05:23
Maja Berović došla na Kaćin rođendan Izvor: Kurir

Govoreći o odnosu sa Katarinom, istakla je da se poznaju dugi niz godina i da su uvek u korektnom i prijateljskom odnosu.

Berovićka o Ceci i Milici

Maja se dotakla i koleginica Cece i Milice Pavlović, koje su na Nućijevoj promociji bile u odličnom raspoloženju i zajedno uživale u atmosferi.

Ceca Ražnatović i Milica Pavlović Foto: Pritnscreen/Instagram

-Čule smo se, ali nismo pričale o Milici Pavlović. Imamo mi druge teme, razgovarale smo o potpuno drugim stvarim - rekla je Maja, dodajući da joj se veoma dopada njena pesma "Omiljena bivša“.

JK dala svoj sud o snimku Cece i Milice Pavlović

Podsetimo, JK je .

- Videla sam, mnogi su mi poslali taj snimak. Šta da kažem sem... Za mene i prijatelji i neprijatelji kažu da sam dobar čovek. Sve ono što mislim, pozitivno ili negativno, kažem javno, otvoreno, nikada iza leđa, uvek u lice. Najgori su oni ljudi koji ti se lažno smeju u lice i glume ti prijatelja, a onda ti zabiju nož u leđa. Ili još gore, zabijaju ti nož u leđa, a onda igraju pored tebe sa velikim kezom kao što se desilo sinoć - rekla je Karleuša pa dodala

Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

- Pored ovakvih prijatelja, dođe mi da neprijatelje posavetujem da paze s kim se druže... Kada si dobar sa nekim, pa ga vidiš kako se kezi sa tvojim neprijateljem, tvoj neprijatelj mora da zna da će se i njemu to desiti. To je savet za Cecu. Mislim da je ona svesna toga, možemo mi da se volimo ili ne, ali ona glupa nije - dodala je JK.

Ne propustiteStars(FOTO+VIDEO) KAĆA ZA ROĐENDAN DOBILA ZLATNU NARUKVICU OD MUŠKARCA KOJI NIJE NJEN SUPRUG: Ono što je ugravirano na zlatu iznenadilo sve
WhatsApp Image 2026-05-20 at 18.24.52 (2).jpeg
StarsOVO SU SESTRA I RODITELJI KATARINE GRUJIĆ: Stigli na ćerkinu proslavu, tata je uspešan biznismen, skriva se ispod tamnih naočara
Screenshot_19.jpg
StarsPOSEBAN DAN U DOMU KATARINE GRUJIĆ: Suprug pevačice se javno oglasio, ona sve podelila na svom profilu (FOTO)
Katarina Grujić na svadbi Uroša Živković
StarsGODINAMA SE PRIČALO DA JE RADA MANOJLOVIĆ ZARATILA SA GRUJIĆKOM ZBOG BIVŠEG DEČKA! Sad je konačno isplivala istina, Katarina sve priznala
Rada Manojlovic, Katarina Grujic

24:08
STARS EP 597 16.05.2026. Izvor: kurir tv