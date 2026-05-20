Pevačica Katarina Grujić danas proslavlja 32. rođendan, ali istovremeno promoviše i svoj novi album. Na događaj u luksuznom lokalu stigla je u pratnji supruga Marka Gobeljića i ćerke Katje.

Maja na Kaćinoj promociji

Na proslavi se pojavila i Maja Berović, koja je došla da podrži koleginicu i prijateljicu, a tom prilikom izdvojila je vreme i za predstavnike medija.

Pevačica Katarina Grujić danas proslavlja svoj 32. rođendan, ali promoviše i svoj novi album.

- Prezadovoljna sam Kaćinim pesmama- rekla je na početku Maja, pa se potom osvrnula i na pitanje da li je i sama imala neprijatne situacije poput Kaće, koju je nedavno ujela zmija.

- Imala sam blizak susret sa psom, ali na svu sreću ništa nije bilo ozbiljno- otkrila je Berović.

Govoreći o odnosu sa Katarinom, istakla je da se poznaju dugi niz godina i da su uvek u korektnom i prijateljskom odnosu.

Berovićka o Ceci i Milici

Maja se dotakla i koleginica Cece i Milice Pavlović, koje su na Nućijevoj promociji bile u odličnom raspoloženju i zajedno uživale u atmosferi.

-Čule smo se, ali nismo pričale o Milici Pavlović. Imamo mi druge teme, razgovarale smo o potpuno drugim stvarim - rekla je Maja, dodajući da joj se veoma dopada njena pesma "Omiljena bivša“.

JK dala svoj sud o snimku Cece i Milice Pavlović

- Videla sam, mnogi su mi poslali taj snimak. Šta da kažem sem... Za mene i prijatelji i neprijatelji kažu da sam dobar čovek. Sve ono što mislim, pozitivno ili negativno, kažem javno, otvoreno, nikada iza leđa, uvek u lice. Najgori su oni ljudi koji ti se lažno smeju u lice i glume ti prijatelja, a onda ti zabiju nož u leđa. Ili još gore, zabijaju ti nož u leđa, a onda igraju pored tebe sa velikim kezom kao što se desilo sinoć - rekla je Karleuša pa dodala

- Pored ovakvih prijatelja, dođe mi da neprijatelje posavetujem da paze s kim se druže... Kada si dobar sa nekim, pa ga vidiš kako se kezi sa tvojim neprijateljem, tvoj neprijatelj mora da zna da će se i njemu to desiti. To je savet za Cecu. Mislim da je ona svesna toga, možemo mi da se volimo ili ne, ali ona glupa nije - dodala je JK.