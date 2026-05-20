Slušaj vest

Barbara Bobak večeras se pojavila na proslavi kod Katarine Grujić, a ono što su svi primetili je to da je pevačica drastično smršala. Ona je odmah otkrila da ne planira tu da stane, ali i o aktuelnoj temi - Evrovizija.

- Želim da se spustim na 18 posto masti, onda ću da se zustavim sa mršavljenjem. Ja bih se oprobala u svakakvim karijerama, sve mi je to interesantno, što da ne tiktokerka. Super mi je pobednica na Evroviziji, prelepa, vesela. Meni su se možda neke druge pesme više svidele, drago mi je da će nam biti blizu Evrovizija sledeće godine.

- Ne verujem da bih učestvovala, ali nikad ne reci nikad. Nije isključeno da napišem tekst za našeg predstavnika, ali to je veliki zalogaj, treba imati hrabrosti. Vrlo je specifično. Evrovizijska pesma nije isto što i komercijalna pesma.

1/13 Vidi galeriju Rođendan Katarine Grujić Foto: Kurir/ S.Z., Kurir

Opljačkana na Tenerifima

Barbara tvrdi da pevači koji ulažu u karijeru zapravo žive od mesečne plate malo jače od one koja je prosečna u Srbiji.

- Snimala sam spot na Tenerifima i opljačkali su me. Ukrali su mi oko 1.500 evra. Ovo je skup posao, više desetina evra ti treba da uložiš, mi pevači koji ulažemo živimo od jedne malo više od prosečne plate u Srbiji. Nisam nikad pozajmljivala pare, ali sam dizala kredit zbog posla.

Foto: Kurir

I dalje živi sa roditeljima

Pevačica je jednom prilikom otkrila da još uvek živi sa roditeljima

- Još uvek živim sa roditeljima, to nije sramota. Ne znam da li me osuđuju, ali kome god da sam rekla, svi su mišljenja kako je to lepo.Imam prijateljski odnos sa roditeljima, ali ja imam svoj sprat, oni svoj, odvojeni smo fizički. Ne postoji mesto gde se osećam sigurnije, nego kod svoje kuće sa svojim roditeljima. Sa partnerom bih ipak živela u svoja četiri zida - iskrena je pevačica.