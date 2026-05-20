Frizer i bivši učesnik rijalitija Elita 9, Ilija Pečenica tvrdi da Maja Marinković i Asmin Durdžić van imanja u Šimanovcima neće opstati zajedno, a potom je progovorio i o tajnama Stanije Dobrojević.

On je iskreno govorio o tome čime se starleta bavila u Americi, uzimajući u obzir priče koje su dolazile do njega i njegovog salona, a na kraju je dao i svoj sud o tome ko će se visoko plasirati u predstojećem velikom finalu.

- Trebalo mi je malo vremena da se naspavam kada sam izašao. Nekako sam i očekivao da će ovako biti, mislim da mi je negde bilo taman, koliko sam bio, oko šest meseci.

- Sad sam se vratio klijentima, vratio sam se poslu i tako. Što se tiče ljudi sa kojima sam bio blizak, jasno je svima da Aneli od mene ima veliku podršku i mislim da će tako biti do samog kraja. Ona mi već sada nedostaje, mnogo toga radi na svoju štetu i nema zadnje namere ni u čemu.

Kome se sviđa sviđa, kome ne ne, ali to je ona. Filip mi nedostaje takoše, Anđelo, Janjuš, dosta nas koji smo se družili - priča Ilija.

"Maja i Asmin nemaju budućnost"

On je otkrio u samom startu šta misli da će se dešavati u čuvenom trouglu, Maja, Asmin i Stanija Dobrojević, te tvrdi da svakako da veza Marinkovićeve sa Durdžićem, nema budućnost.

- Asmin meni nije za rijaliti, sada jeste dobar za šou, ali nije osoba koja trpi kritiku. Mislim da se mnogo puta našao u nebranom grožđu. Ulaskom Stanije su se potvrdile stvari koje je Aneli pričala u poslednje tri godine. Ja sam slušao njegovu priču, činilo mi se da je u pravu, ali se brzo ispostavilo da nije tačno sve to. Greška mu je što je ušao, trebalo je sve to da rešava na sudu i po mom mišljenju nije za ovaj program.

Ulazak Stanije je bio takav da je potvrdila da je Aneli za mnogo što šta bila u pravu.

Što se tiče Aneli, tu je više kod nje neki bes i gnev. Staniji sam rekao da mi je bila nejasna u početku kada je odnos sa Asminom u pitanju, ali dobro.

Ilija tvrdi da Staniji nije trebalo da na aplikacijama traži muškarce sa kojima hoće porodicu.

- Ti si u godinama kada već treba da budeš iole zreo, tako da meni Stanija u tom smislu nije jasna.

Asmin joj je poslao neke pare, ona se zaljubila i taj deo eto, mogu donekle da razumem, ali ne potpuno. On je šmekerica, ali nejasan mi je najviše taj ostana u toksičnom odnosu.

Ona je ušla sad za jako dobar honorar, ne može da se raščivija sve ovo. Ona je mogla i preko društvenih mreža da objasni šta ima i da kaže, a ne da uđe unutra, pa sad kao da se pere.

Ona puca po šavovima, videli smo i Uroša kako je napala, te mislim da bes kod nje prouzrokuje nemoć, jer Asmin nju najstrašnije gazi. Ona sve demantuje nekim svojim pričama. Nisam ulazio u to šta Stanija radi u Americi, ali znam ovako što čujem i vidim. Radi te trenerke, znam da je radila kao krupije u kazinu, to mi je i pričala.

Ona je kao student zaradila velike pare, ima tamo prijatelje i poznanike, ali da je vredna, jeste. To se tačno po njoj vidi da je muku dala da napravi te svoje trenerke. Nije važno sada da li je i kakve materijale kupila - tvrdi Ilija.

Afera Sofije i Daneta

Ilija tvrdi da je afera Sofije Janićijević i Daneta bio šok.

- Ona je tvrdila sve vreme da ne postoje dokazi za to sve, meni je bilo fascinantno kako je ona sve to tako hladno pričala i objašnjavala. Ona je htela da uzme lovu od Daneta, ali za to moraš biti pametan. Ona je slikala Daneta u pozadini, slikala ga i snimala, uplela je u kevu svoju, vidim da je i ona dobro prošla, imaju pun frižider.

Meni je žao Terze u celoj toj priči, on je domaćinski tip, mnogo je dobar dečko, a ljudi ga ne kapiraju. On je iz mojih krajeva tamo, upao je u neku zamku. Sofija sve vreme priča da je napadamo, niko tebe ne napada, nego si neiskrena. Što lažeš kad te pitamo za Daneta?

Bog zna šta je Sofija obećala Danetu, on je obećao gaće, stvari, svašta nešto. Sofija je samo htela da izvuče pare od tog čoveka, ona ima želudac za te sve stvari. Ona je meni i draga, misli da je sve ovo što radi super, ali dobro.

Odnos Mine Vrbaški i Viktora

Pečenica tvrdi da ga u poslednje vreme vrlo šokira odnos Mine i Viktora, te i da bi je u nekim momentima najradije ošamario.

- Mina ne zna ni sama šta radi sa Viktorom, Ja bih je udario u nekim momentima, kao njena mama verujem, onako vaspitno. Ne znam šta je sa njenom glavom. Viktor je super dečko, sportista, nezreo je u 19 godina.

On je sa ekskurzije došao tu. On je neiživljen, misli da sve što leti da se jede. Mina bi njega nekako vezala, dal ona misli da će on nju da oženi, evo ne znam. On će imati devojaka i devojaka, zaljubila se tu i eto, dešava se samo drama za dramom. Popila je jednom u onom daunu i spavala je i plakala po ceo dan. Zna kod kuće kakva joj je situacija, mora malo da se sabere. Nadam se da će da se trzne i sabere - kaže Ilija.

Ilija je dao i svoju prognozu kada je budućnost veze Maje i Asmina u pitanju, te tvrdi da neže opstati.

- Maja je osoba koja se pogubila u poslednje vreme, ali ona je takva, sa njom uvek znaš na čemu si. Šest meseci je Asmin nju muvao i na kraju je ušao sa njom u vezu.

Nema šanse da će Stanija da ga vrati i da se pomiri. On je svašta pričao njoj za oca, ona ne bi nikad prešla preko toga. Veza sa Majom nema budućnost, voleo bih ja lično da Aneli pobedi.

Tri godine bola i tuge je kod nje, mislim da je nekako zaslužila. Aneli je neko ko nema zadnje namere i prostodušna je jedna žena. Borila se i žrtvovala, treba sad da gleda malo dete i tako dalje - priča on.

