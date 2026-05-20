Katarina Grujić ima dupli povod za slavlje. Pevačica proslavlja svoj 34. rođendan, ali i promociju svojih novih pesama. Kaća je poznata kao neko ko je u dobrim odnosima sa većim delom estrade, pa se i očekivalo da će na njeno slavlje doći veliki broj kolega i saradnika.

Mia Borisavljević došla je sa svojim suprugom Bojanom Grujićem, Maja Berović je sve oduševila u crnoj beloj haljini, međutim mnogima su za oko zapale i njene cipele malo čudnijeg izgleda. Sanja Vučić i Barbara Bobak došle su zajedno ruku pod ruku, a ono što su svi primetili da je Bobakova baš dosta smršala. Sanja je opet izdominirala u kratkom i lepršavom miniću.

Boban Rajović došao je sa svojim sinom koji mu je od skoro menadžer. Sloba Radanović stigao je u društvu svog menadžera Gorana Lečića Leke, a došla je i Rada Manojlović koja je bila pravo iznenđenje s obzirom da se do skoro pričalo da nije u dobrim odnosima sa slavljenicom. Tu je i Aleksandra Mladenović koja je došla u haljini koja liči na spavaćicu, Katarina Živković u prelepoj beloj haljini, Aco Pejović, a i Radiša Trajković Đani je stigao na ovaj događaj i ako je pre samo nekoliko dana na nastupu izujedan od strane jednog gosta. Danijela Karić i Ivan Mileusnić takođe su jedni od zvanica, a tu je i Marija Mikić koja je došla sama, Uroš Živković sa suprugom i koleginicom Tamarom Milutinović, Tea Bilanović, Ilda Šaulić i njen suprug, Ivana Selakov, Kaja Ostojić, Milica Jokić, Vanja Mijatović, Dragica Zlatić i voditeljka Dragana Katić.

Kada prebrojimo sve ličnosti koje su se našle na ovoj proslavi, slobodno možemo reći da je cela estrada večeras na istom mestu.

Slavljenica otkrila kojoj je poklon najdraži

Veliki broj novinara došao je na ovaj događaj, a Kaća je blistala u crnoj dugoj haljini sa roze detaljima, pa je skockana tip-top stala pred medije i odgovarala na pitanja.

- S obzirom da mi je ovo druga promocija, ja sam lik koji je kontrol frik. Volim u svačiji posao da se umešam. Gobelja nije bio deo ove organizacije, ja najbolje znam kako moja promocija treba da izgleda - kada je već spomenula supruga razgovor se nastavio pitanjem o njemu.

- On nema tremu, ali ne voli da daje intervjue i ja ga razumem. On je sad sa ćerkom i ne bi ni mogao da da izjavu. Uskoro idemo za Grčku na odmor, vraćamo se, Marko ide na pripreme ja na svoju turneju u Crnoj Gori i to je to - otkrila je Kaća, pa progovorila koliko voli da organizuje dobre žurke, ali i kakve je poklone dobila

- Ja jako volim svoje rođendane i večeras će se kao i uvek slaviti do jutra. Dosta sam poklona dobila, čak i zlatnu narukvicu od prijatelja Adama, koji je ugravirao na narukvicu naziv moje nove pesme "Februar". Što se poklona tiče meni je bitno da bude od srca, a danas me drugarica zvala i pitala me da li može ćerku moju da povede negde jer joj treba za moj poklon. I onda je ona svojom rukom i rukopisom na jednom srcu napisala "Moja zvezda". Eto, to mi je najlepši poklon

- Marko me pitao ali ja nemam taj neki list želja. Bitno mi je da se samo dobro provedemo i proslavimo. Ja važim za ženu koja pravi najbolje žurke.

