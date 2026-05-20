Katarina Grujić večeras ima razlog više za slavlje - popularna pevačica istovremeno obeležava svoj 34. rođendan, ali i promociju novih pesama, zbog čega je organizovala gala proslavu o kojoj će se dugo pričati.

Poznata po odličnim odnosima sa kolegama sa estrade, Kaća je okupila veliki broj prijatelja, saradnika i javnih ličnosti, koji su među prvima stigli da joj čestitaju i pruže podršku u važnoj večeri za njenu karijeru.

Zavirite na proslavu Katarine Grujić

Pevačica, koja će 23.10. u Mts dvorani održati koncert, nije štedela kada je reč o dekoraciji i atmosferi. Elegantni ambijent restorana bio je ukrašen raskošnim belim cvećem i sofisticiranim detaljima koji su se savršeno uklopili sa drvenim enterijerom prostora. Svaki segment večeri bio je pažljivo osmišljen, pa su zvanice uživale u bogatom izboru specijaliteta internacionalne kuhinje i luksuznoj atmosferi.

Ipak, posebnu pažnju gostiju privukla je impresivna torta na čak pet spratova, koja je dominirala centralnim delom sale. Dodatni spektakl priredila je trbušna plesačica koja je izvela atraktivnu koreografiju sa vatrom, ostavljajući prisutne bez daha.

Katarina za Kurir otvorila dušu

- Ja jako volim svoje rođendane i večeras će se kao i uvek slaviti do jutra. Dosta sam poklona dobila, čak i zlatnu narukvicu od prijatelja Adama, koji je ugravirao na narukvicu naziv moje nove pesme "Februar". Što se poklona tiče meni je bitno da bude od srca, a danas me drugarica zvala i pitala me da li može ćerku moju da povede negde jer joj treba za moj poklon. I onda je ona svojom rukom i rukopisom na jednom srcu napisala "Moja zvezda". Eto, to mi je najlepši poklon

- Marko me pitao ali ja nemam taj neki list želja. Bitno mi je da se samo dobro provedemo i proslavimo. Ja važim za ženu koja pravi najbolje žurke.

Okupila celu estradu

Boban Rajović došao je sa svojim sinom koji mu je od skoro menadžer. Sloba Radanović stigao je u društvu svog menadžera Gorana Lečića Leke, a došla je i Rada Manojlović koja je bila pravo iznenđenje s obzirom da se do skoro pričalo da nije u dobrim odnosima sa slavljenicom.

Tu je i Aleksandra Mladenović koja je došla u haljini koja liči na spavaćicu, Katarina Živković u prelepoj beloj haljini, Aco Pejović, a i Radiša Trajković Đani je stigao na ovaj događaj i ako je pre samo nekoliko dana na nastupu izujedan od strane jednog gosta.

Danijela Karić i Ivan Mileusnić takođe su jedni od zvanica, a tu je i Marija Mikić koja je došla sama, Uroš Živković sa suprugom i koleginicom Tamarom Milutinović, Tea Bilanović, Ilda Šaulić i njen suprug, Ivana Selakov, Kaja Ostojić, Milica Jokić, Vanja Mijatović, Dragica Zlatić i voditeljka Dragana Katić.