Rada o sukobu sa Kaćom

Nasmejana i odlično raspoložena, Rada je govorila o aktuelnim temama, odnosu sa Milanom Stankovićem, ali i navodnom sukobu sa Kaćom Grujić, koji je, prema ranijim spekulacijama, izbio zbog Harisa Berkovića.

- Svi su se tu upetljali. Ako je ona demantovala i ja ću, prošlo je mnogo godina. Ja sam jednom prilikom objasnila šta je pozadina te priče. Mi nismo u sukobu, ja sam došla večeras da ispoštujem njen rođendan i promociju. Ja verujem da se ne seća i da joj je to promaklo, a meni je tada zasmetalo što sam ja preuzela komunikaciju sa njom jer je više moja drugarica i koleginica nego Harisova. Mene je tada moja ženska sujeta pogodila, sve smo dogovorili i ona se samo više nije javila - objasnila je pevačica.

U javnosti su se često pojavljivale tvrdnje da je između Kaće i Rade došlo do nesuglasica zbog muškarca, ali i zbog dueta sa Harisom Berkovićem koji nikada nije ugledao svetlost dan

Rada se osvrnula i na nedavnu izjavu Žike Jakšića, koji je rekao da je Milan Stanković odlaskom iz „Granda“ uništio svoju karijeru. Na pitanje da li je istina da je tada platila njegovu kaznu od 50.000 evra, pevačica nije želela previše da otkriva.

- To pitajte Milana, ne mene. Ja neću to komentarisati - kratko je poručila Rada.

Katarina Grujić: "Rada i ja smo u super odnosima"

Katarina Grujić

Podsetimo, Katarina je nedavno istakla da između nje i Rade nikada nije postojao pravi konflikt.

Rada i ja smo u super odnosima, ne znam ko je šta pričao, ali Rada i ja smo stvarno super i čule smo se i čestitala mi je na pesmama i dolazi na promociju i moj rođendan, tako da ćemo se družiti. Što se tiče dueta sa Harisom bilo je to nešto davno, ali nikada mi to nismo realizovali. Pretpostavljam da su novinari napravili rat, jer stvarno ja nikada nisam bila u lošim odnosima sa Radom - zaključila je Katarina Grujić za Alo.