Muzička zvezda Marija Šerifović uživa i odlično se snalazi u ulozi majke, a nedavno je otkrila da li planira i drugo dete.

O proširenju porodice

Pevačica je istakla da je njen sin uneo poseban smisao u njen život i da ju je kroz majčinstvo naučio mnogim važnim stvarima, a tom prilikom govorila je i o mogućem proširenju porodice.

- U ovom trenutku ne i za sada ne. Sada, ako se želje promene, što da ne? Ali, za sada ne. Kažu da su deca naši učitelji, neki veruju da je obrnuto, a ja verujem da je baš tako. Gotovo sam sigurna da će me Mario naučiti mnogim stvarima, da će to biti jedna dugotrajna borba između Strelca i Škorpije. Na kraju krajeva, nešto je do vaspitanja, nešto ide iz kuće, a nešto naprosto mora da se prepusti višim silama, a na nama kao roditeljima je samo da se prekrstimo i da gledamo - rekla je Marija nedavno.

"Mario se ničega ne boji, emotivan je"

Marija je nedavno iskreno govorila o privatnom životu i nasledniku.

- Bolje da ne znaš kako izgleda naš dan. U avionu je pilot izašao da me pozdravi kao roditelja i mamu deteta i da mi čestita, i kaže: “You have a very active baby”, ja kažem: “Is there a compliment, or?”. Ne znam, Bog ga i anđeli čuvali. Toliko je smešan, toliko je vedar, ničega se ne boji, neustrašiv. Presladak i preemotivan, ljubavan i bezobrazan i to je haos jedan. Niko ne može da se naljuti na njega i mislim da će to biti mnogo veliki problemi tokom njegovog odgajanja. To je jedan strelac, jedna vedrina. Biće neprestana borba - ispričala je Marija za Blic, a na pitanje da li će zauzeti stav stroge mame ili popustljive kaže:

- Mislim da je najbolja sredina. Nisu ista deca, različite su im emocije, karakteri, tako da u skladu sa tim verujem da svaki roditelj zna šta treba raditi, samo nisam za „gentle parenting“ - da ga sa sedam godina pitam kako se osećaju, kakve želje i mišljenja imaju, ja sa sedam godina nisam znala ništa.