Bivša rijaliti učesnica i starleta Slađana Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina, ne prestaje da šokira javnost zbog svog života na visokoj nozi.

O bogatašu

Slađi je uobičajeno to da troši dosta novca, a sada je otkrila da je sa dečkom potrošila čak 30.000 evra u Monaku.

- Mi smo u Monaku potrošili 30 hiljada evra. Ja ne trošim njihov novac nego novac mog sultana. Rekla sam da ću da uradim veće silikonske grudi, ali smo bili na putovanju i nisam stigla. U petak idem na sto i stavljam ono što voli sultan. Ja sam sultanija, ali sam singl. Nemam dečka i vezu, samo imam sultana koji ispunjava sve moje želje i zahteve. Ja kad se budem slikala sa sultanom ljudi će popadati. Više sam dobila nego što je slao Asmin Staniji. Ja sanjam da sam sutra sa velikim grudima i to mora da se ostvari ili je na bloku. Kako misliš da me muvaš, sa čim? Smatram da žena koja je na televiziji i koja je bila u najgledanijem rijalitiju mora da se isprati - rekla je Slađa u emisiji "Pitam za druga".

Budući da su postojale spekulacije o tome da je njen dečko oženjen, ona je sada progovorila o tome.

- Sa sultanom mene ljudi viđaju, samo on ne voli da se slika. Ja slikam njegove stanove, automobile, šopinge. Ja biram ko će da bude sa mnom. Meni je žao muškaraca koji ne mogu da budu pored mene pa me vređaju iz nemoći. Ja se ložim na hejt komentar. Meni kad kažu da nešto nije okej ja odmah zakažem termin.

Iako se sada hvali da troši tuđ novac, Slađa je nedavno izjavila da prosečna starleta zarađuje između 2.000 i 3.000 evra dnevno, te da ona ispod te sume "ne bi ni pričala". Podsetimo, Poršelina trenutno zarađuje i od sajta za odrasle, gde se ljudi pretplaćuju kako bi gledali njen sadržaj.

Njen stav o muškarcima savršeno se uklapa u njenu najnoviju izjavu o "tuđim parama", jer je ranije naglasila da partner uvek mora da bude imućniji od nje.

- Logično, ako smo uložile u sebe, da ćemo da živimo od dečkovih para, logično da dečko koji je sa mnom u vezi mora da ima više od mene - rekla je Slađa nedavno, braneći stil života beogradskih starleta.

"Silikone mi je uradio bivši dečko"

Da ogroman novac ulaže u svoj izgled svedoči i činjenica da je na estetske operacije do sada potrošila između 8.000 i 15.000 evra. Nedavno se ponovo snimala tokom intervencije na licu, a zbog korišćenja jakog filtera koji joj je izdužio bradu, suzio obraze i "ispeglao" lice, mnogi pratioci su komentarisali da je starleta neprepoznatljiva i da je promenila lični opis.

- Moje silikone je uradio moj bivši dečko kom ja sad planiram ovo da vratim jer je došao skuplji. Sledećih godinu dana će biti fokus samo na moje grudi, dolazim sa kićankom.

Inače, nekadašnja zadrugarka Slađana Lazić, poznata i kao Slađa Poršelina, trenutno boravi u stanu vrednom čak 300.000 evra, u jednom luks naselju u Beogradu.