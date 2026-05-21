Slušaj vest

Marko Kon u jednom trenutku uspeo je da smrša čak 40 kilograma. Muzičar je sada u velikoj ispovesti otkrio kako je došao do neželjene kilaže, a onda i kako je uspeo da smrša.

Kako navodi, razlog tome što nije vodio računa o sebi je da depresija koja je vladala u jednom trenutku, pored ostalih stanja u kojima je bio, umešala prste, te je uprkos svemu uspeo da se dovede u red, kao i da stavi pod kontrolu dijabetes sa kojim se bori.

- Moja supruga i ja nemamo fiksno radno vreme kao većina ljudi, ali se jako dobro organizujemo oko svega kada je naš posao u pitanju. Vikendi su off limit, trudim se inače da vikendom ne radim, tako da je vreme sa porodicom i decom glavna stvar na kojoj radim, odnosno da zajedno provedemo vremena što duže.

Uvek sam nekako nastojao da vremenom upravljam kako ja želim, nikada nisam bio za tu varijantu da se radi od devet do pet. Bilo je u mojoj prošlosti varijante da sam bio prebukiran poslom, ali nakon što su deca porasla, obaveze i prioriteti su se promenili - priča Marko na početku.

Borba sa bolešću i kilogramima

Marko je pored posla, dece i drugih obaveza, imao i borbu o kojoj je otvoreno pričao, a cifra od 156 kilograma, koju je vaga pokazivala, zapravo je bila rezultati bolesti.

- Stalno pričamo o nekoj ličnoj odgovornosti i da li ona postoji. Međutim, gojaznost i dijabetes su bolesti i nema govora da to nije tako. Zaista mislim da ne postoji čovek koji želi da bude gojazan. To što se pravda lenjošću, to nije tačno. Ljudi ne znaju kakvi su napadi gladi kada čovek ima neki hormonski disbalans. Moja gojaznost nije bila produkt lenjosti, kao što mislim da nije ničija - rekao je Marko Kon za Blic, pa je dodao:

- Ja kada ugledam hranu otvore mi se oči, a neko drugi prođe pored nje lagano. To je kao kocka, neko prokocka kuću, a nekome je zanimljivo samo malo da se izigra i izađe bez posledica.

Moja želja za hranom se nikad nije završila. Godinama sam tvrdio da sam ja za celo čovečanstvo važan, jer onog trenutka kada ja budem smršao, naći će lek za to. Ja sam zapravo u pandemiji korona virusa imao haos od kilaže. Ispekao sam 100 krofni jednog dana, sušio rezance, mnogo sam voleo da kuvam i jedem. Ugojio sam se stravično, tako da su počele da me stežu trenerke. Onda sam shvatio da je ta izolovanost dobra jer kada si u društvu, teško je biti na dijeti jer te svi teraju da jedeš, kao: "Ne moraš baš danas".

1/6 Vidi galeriju Marko Kon Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Kurir

Prvih 10 dana sam jeo samo trave, 600 kalorija dnevno, to je vangla puna salata sa maslinovim uljem, so i to je to. Bio sam u fazonu, sad držim dijetu, ako se posle ovoga ne desi ništa, odustajem.To je dalo rezultat, ali kod dijete ima jedna stvar, a to je da se umoriš od jedne dijete, pa pređeš na drugu, na treću i tako.

Ta prva dijeta, mogu da kažem veganska je stvarno dala rezultate, a onda sam jeo samo meso, pa malo masti dijetu i tako. Skinuo sam nekih 40 kilograma, a smanjivao sam i količine, Počneš, a onda sve manje i manje dok ne navikneš. Ono što daje rezultat su male količine i sporo žvakanje. Što sporije jesti. To je dalo rezultat i ja sam se osećao zaista dobro.

E, onda sam počeo da se gojim opet. Malo po malo, ali vrlo stabilno. Od 40 kilograma sa, vratio 15, a onda već nisam znao šta da radim i ušao sam u negativan doživljaj samog sebe i neko stanje blage depresije. Onda su mi prepisali lek koji je prepisan zbog dijabetesa pre svega. Počeo sam to da pijem i šećer se stabilizovao, a onda sam uz lek uspeo da skinem još 20 kilograma i četiri godine sam na tom leku. Stabilna mi je kilaža, a što je još važnije, stabilan mi je šećer - priča Marko.

1/6 Vidi galeriju Marko Kon Foto: Dragan Kadić, Printscreen, Damir Dervisagic

Disciplina može da bude ključna

Marko tvrdi da ljudi mogu i disciplinom da se dovedu u red, ali da to podrazumeva veliku posvećenost.

- Postoje stvari koje mogu da se koriguju na razne načine. Sećam se priče o čoveku koji je bio toliko disciplinovao jer je toliko trenirao da je na kraju non stop visio po teretani. On je toliko bio na treninzima, da su ga na kraju zaposlili u teretani. I to je super, ja se njemu divim do imbecilnosti. To je božanstveno. Eto primera dokle nas može odvesti upornost i upravo ta disciplina o kojoj govorimo ovde iskreno - govorio je Kon za Blic.