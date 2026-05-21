KOSA SVE DO ZADNJICE, A U RUCI KOKTEL Ćerka Zdravka Čolića se baškari na plaži: Una pokazuje pogled od kog nestaje dah (FOTO)
Starija ćerka Zdravka Čolića, Una Čolić, objavila je na svom Instagram profilu fotografije sa mora koje su privukle veliku pažnju pratilaca. Užvala je u zalasku sunca pored obale, a romantičnu atmosferu podelila je i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.
Una je pokazala i novu frizuru, dugu nadograđenu kosu koju je pustila da joj pada niz leđa, gotovo do struka. U ruci je držala koktel, dok je zbog svežijeg vremena bila obučena od glave do pete.
Pored elegantnog izdanja, svima je za oko zapao i prelep pogled na more, pa je jasno da Una ume da uživa u pravom luksuzu i odmoru.
Una Čolić, inače, već neko vreme uživa u ljubavi sa uspešnim biznismenom iz Beograda koji je 10 godina stariji od nje, a nedavno su isplivali novi detalji o njenom odnosu sa partnerovom porodicom.
Unin izabranik se bavi prodajom automobila i izdavanjem lokala, a njihova romansa postaje sve ozbiljnija. Kako pišu mediji, Una je potpuno zadobila srca budućeg svekra i svekrve, pa je u njihovom domu tretiraju kao pravog člana porodice.
Izvor blizak paru otkrio je zanimljive detalje ove veze, ističući da Čolina naslednica redovno posećuje dom svog dečka.
- Una gotovo svakodnevno provodi vreme sa porodicom svog partnera, a budući svekar i svekrva joj na sve moguće načine udovoljavaju. Čolina ćerka najviše voli domaće obroke koje joj oni spremaju, zbog čega je nabacila i koje kilo viška - izjavio je izvor.
Čola prihvatio zeta
Podsetimo, Una ima 24 godine, a na društvenim mrežama gde svakodnevno objavljuje kako provodi vreme stekla je veliku popularnost.
Ona sa svojim partnerom stalno putuje na luksuzne destinacije i živi na visokoj nozi, a da je Čola prihvatio zeta postalo je jasno jer zajedno odlaze na svaki njegov koncert i porodična putovanja.