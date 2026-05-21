Najveći regionalni festival novog muzičkog talasa, Belgrade Music Week 26, održaće se od 25. do 28. juna na Ušću i SKYMUSIC je spreman da još jednom postavi standarde produkcijskog i multimedijalnog spektakla u ovom delu Evrope!

Prvi talas izvođača za ovogodišnji Belgrade Music Week konačno je stigao, a sa njim i zvanični start prodaje EARLY BIRD ulaznica. U organizaciji SKYMUSIC, Ušće se ponovo sprema za, ovog puta produženi vikend, koji okuplja stotine hiljada posetilaca i najtraženije regionalne zvezde.

Ovogodišnje izdanje biće najekskluzivnije do sada, jer publiku, pored dosadašnja tri, očekuje još jedan dan – nulti, specijalni MW dan koji nosi posebno iznenaðenje za publiku i tri regularna dana neprekidnog programa.

Na veliku scenu trijumfalno se vraća Elena, koja je prošle godine svojim debitantskim nastupom potpuno opčinila publiku i priredila jedan od najefektnijih nastupa na festivalu. Pridružuje joj se i Inas, jedna od najvećih superzvezda nove generacije.

Na Belgrade Music Week stage ponovo stupa i Teodora, izvođačica čiji nastupi svake godine drže status najposjećenijih i najkomentarisanijih na festivalu. Posle dvogodišnje pauze, na scenu se vraća i Gazda Paja – spreman da novim bengerima i energijom donese performans koji publika dugo iščekuje.

Ove godine festival donosi i velika osveženja. Svoje prvo samostalno pojavljivanje na MW bini imaće Teodora Popovska, dok jedno od najvećih iznenađenja prvog talasa definitivno predstavlja debitantski nastup repera 2Soma. Izvođač koji je novim trakama zaludeo čitav region i od samog starta ne silazi sa vrha trending lista, prvi put će se predstaviti beogradskoj publici upravo na festivalu koji okuplja najdominantnija imena ove scene.

Prvi talas izvođača samo je početak onoga što nas očekuje na Ušću od 25. do 28. juna, a interesovanje već uveliko obara sve rekorde. EARLY BIRD ulaznice, uz uštedu do 40%, dostupne su isključivo putem eFinity sajta i eFinity aplikacije i to u ograničenom kontingentu.

