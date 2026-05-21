Pevač Milan Stanković posle dužeg vremena pojavio se u javnosti, a ekipa emisije „Paparaco lov“ uspela je da ga snimi u potpuno opuštenom izdanju. Ono što je mnogima odmah zapalo za oko jeste njegov drastično promenjen imidž, zbog kog ga pojedini na prvi pogled gotovo nisu ni prepoznali.

Milan je pustio dugu kosu koju sada vezuje u rep, nosi naočare i neguje znatno svedeniji stil oblačenja u odnosu na period sa početka karijere, kada je važio za jednog od najekscentričnijih izvođača na sceni.

Pevač je bio u društvu prijatelja sa kojima je uživao u šetnji i razgovoru, delujući veoma smireno i povučeno.

Svi bruje o Milanovom povratku na estradu

Inače, šuška se da Milan Stanković najvećoj tajnosti priprema svoj veliki povratak na domaću muzičku scenu, a njegovi novi projekti bi svetlost dana trebalo da ugledaju na jesen ove godine. Kako se saznaje, pevač je već duže vreme boravio u muzičkom studiju gde je otpevao dve nove numere, a odlučio je da se pobrine i za svoj izgled.

Publika navodno može da očekuje jednu brzu pesmu i jednu veoma emotivnu baladu, koju je Milan lično napisao i komponovao još pre nego što se povukao sa estrade.