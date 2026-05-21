Tea Bilanović sinoć je bila jedna od gošći na slavlju kod Katarine Grujić. Tea je prikupila sve poglede kada se pojavila u braon haljini sa prorezima na stomaku, a minić je istakao njene vitke noge.

Posebnu pažnju privukla je njena "mokra" frizura, što je trenutno glavni trend u svetu.

- Direktno sam sad isplivala, kao sirena - našalila se Tea pred pripadnicima sedme sile na račun svog izgleda.

Nosi biber sprej uvek sa sobom

Tea je priznala da uz sebe uvek nosi biber sprej, za svaki slučaj.

- Uvek ga nosim sa sobom. Imam jedan u automobilu i jedan u stanu. Plašim se da ga upotebim zato što sam mnogo smotana, bojim se da ću ka sebi špricnuti (smeh), ali ako je u pitanju neka užasna situacija, naravno da bih upotrebila bilo šta što mi se nađe pod rukom - rekla je Tea.

O incidentu koji se dogodio Đaniju, kada ga je gost ugrizao za stomak

- Mene niko nije ugrizao, ali se dešavalo da neko od gostiju napadne moje muzičare. Pre 12 godina je mom harmonikašu čovek odgrizao resicu uha. Prepio se i prebacio je, dešava se, ali svakako nije lepo i nije normalno - rekla je Tea i otkrila da je zbog toga reagovala i policija i Hitna pomoć.

Za album dala skoro 200.000 evra

Kaća Grujić je za tri nove pesme izdvojila preko 100.000 evra, Teu su pitali da li je njen album vredeo više od toga.

- Kaća je izdala 3 pesme, ja 8, sigurno da je bilo više. Bilo je više skoro pa duplo. Ja nekako trčim maraton tako da ne očekujem da će se isplatiti danas za sutra, ali sigurna sam da će se isplatiti na duge staze - rekla je Tea Bilanović, a celu izjavu poslušajte u snimku na početku teksta.