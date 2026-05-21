Slušaj vest

Voditeljka emisije „Brak na neviđeno“, Milica Kon, nedavno je jednog od takmičara dovela u pomalo neprijatnu situaciju pred kamerama.

Naime, dok je stajao pored Milice, takmičar je delovao veoma nervozno i sve vreme se preznojavao, a voditeljka je pokušavala da mu pomogne oko stajlinga i detalja na odeći.

Foto: Printscreen

Kada je izašao da pokaže odelo, Milica je primetila da mu je šlic otkopčan, pa je bez ustručavanja pritekla u pomoć i zakopčala ga pred svima.

- Ne znam da li si ovo namerno ostavio da bih te ja zakopčala ili kako voliš? - rekla je Milica, a takmičar je bio vidno zbunjen, pa joj je odgovorio:

- Zanimljivo je kada voditeljka odradi još neke stvari - rekao je on tada.

1/5 Vidi galeriju Milica Kon Foto: Kurir Televizija, Kurir TV

Tražila od muža da se razvedu

Inače, Milica je nedavno šokirala javnost kada je rekla da je od muža, Marka Kona, tražila da se razvedu.

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo. Rekla sam mu: ''Molim te, Marko, da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla - ispričala je Milica u emisiji "Magazin IN".