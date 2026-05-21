Sofija Dacić, bivša supruga Igor Kojić, ponovo se pojavila na audiciji za novu sezonu muzičkog takmičenja Zvezde Granda.

Sofija je rešila da još jednom okuša sreću i nada se da će ove godine uspeti da izbori svoje mesto u popularnom šou-programu.

Na pitanje zbog čega se ponovo prijavila za audiciju, Sofija je kroz osmeh kratko odgovorila:

–Došla sam da vas posetim i da pokažem šta sam ja to novo naučila za ovo vreme. Sada imam iskustva malo, pa verujem da će biti bolje.

Časovi pevanja odavno su njena svakodnevica, ali su sada mnogo intenzivniji jer Sofija želi da radi tom aspektu što više, pogotovo što pripremqa i svoju prvu pesmu.

-Počela sam i da radim, i shvatila da od takvog iskustva boljeg nema. To sam shvatila, i preptostavljam da sam se i poboljšala- dodala je bivša supruga Igora Kojića.

Sofija se posebno osvrnula i na odnos sa bivšim svekrom Draganom Kojićem Kebom, koji je za nju oduvek imao samo reči hvale. Ipak, nakon što je ispala iz takmičenja, kontakt nisu imali.

–Nemamo mi nikakav konakt inače, a ja se nadam da će mi se obradovati kao i prošli put ako sada prođem na audiciji- kroz smeh je odgovorila Sofija Dacić.

Istina o ljubavnom životu

O njenom ljubavnom životu takođe se mnogo spekulisalo, te su se čak pojavili i natpisi da je našla savršenog momka. Sofija ove navode negira, i tvrdi da za sada ljubav gaji prema samo jednom muškarcu.

–Dobila sam kuče, Milo se zove, on mi je dovoljan. Kada budem našla dečka, znaćete, neću kriti, ali za sada stvarno nema niko vredan pomena - otkrila je Sofija.