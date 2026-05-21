Neda Ukraden donosi novu emotivnu priču kroz duet sa poznatim kantautorom Mirkom Senkovskim - Geronimo pod nazivom „I bez tebe zore sviću“, baladu snažne emocije i prepoznatljivog muzičkog senzibiliteta po kojem je regionalna muzička diva godinama poznata.

Pesmu prati i upečatljiv video spot u režiji Dejan Milićevića, koji premijerno izlazi danas u 12 časova na Nedinom zvaničnom YouTube kanalu .

Nova numera ujedno predstavlja i najavu za predstojeći album Neda Ukraden, koji će publika imati priliku da čuje već u junu ove godine. Album će doneti spoj novih emocija, modernog zvuka i različitih melodija, potvrđujući još jednom umetničku energiju i autentičnost jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvezda.

Posebnu pažnju u spotu privlače i pažljivo osmišljeni modni odabiri i originalni stajlinzi, koji dodatno naglašavaju estetiku i emociju same pesme.

U nastavku pogledajte deo ekskluzivnih fotografija sa snimanja spota.