Slađana Đorđević Bucka stekla je veliku popularnost u trećoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Iako su mediji godinama spekulisali o njenom napuštanju ove produkcije i odnosu sa pokojnim Sašom Popovićem, pevačica je jednom prilikom govorila o svim detaljima iz svoje karijere, o borbi sa kilogramima, ali i o tome kako danas izgleda njen život.

Pisalo se da je Slađana Đorđević Bucka jedina pevačica koja je odbila ugovor sa "Grandom" 2007. godine i rekla "ne" Saši Popoviću, ali ona oštro demantuje ove navode.

"Mediji su pisali razne netačne informacije, verovatno da bi dobili publicitet," jasna je Slađana. Pevačica objašnjava šta se zapravo dogodilo.

"Jesam bila pod ugovorom sa Grand produkcijom i 2008. godine sam dobila raskid ugovora. Takođe, nisam jedina koja je dobila raskid ugovora. U prvih godinu dana smo radili grupne nastupe, a zatim su se pevači razdvajali i nastupali smo pojedinačno. Tu je verovatno samo bio efekat 'sreće' čija se pesma možda izdvojila kod publike", rekla je.

Kada se 2016. godine vratila u "Grand" sa pesmom "Noćas cure vrte ture", naišla je na topao doček.

"Zagrlio me je poželeo mi dobrodošlicu i rekao mi: 'Jedna je Bucka, ali moraš još malo da smršaš'. Uvek je imao dobronamerne savete, jer je zaista odlično poznavao šou biznis. Neizmerno sam mu zahvalna," prisetila se susreta sa Popovićem.

Iako danas mnogi pevači nemaju reči hvale za "Grand", Bucka ističe: "Imam lepo iskustvo sa 'Grand' produkcijom, zadovoljna sam saradnjom bez obzira na to što sam relativno kratko bila pod ugovorom. Sada je Grand produkcija kuća za koju izdajem svoje pesme i imamo kvalitetnu poslovnu saradnju".

O izgledu i prepoznatljivom nadimku

Na samom početku takmičenja, njen drugačiji fizički izgled privukao je ogromnu pažnju javnosti.

"Publika je moj lik i delo povezala sa nadimkom 'Bucka' i po tome sam i danas prepoznatljiva," izjavila je pevačica.

Iako joj je to u početku bilo simpatično, vremenom su mediji bacili senku na njenu muziku stavljajući akcenat na njenu kilažu.

"Upravo zbog toga sam se potrudila da korigujem svoju kilažu i da pažnju usmerim na muziku i mislim da sam uspela u tome. Mislim da će me moj nadimak pratiti do kraja života, jer me je publika tako zapamtila, ali sada stvarno ne pridajem važnost tome, jer sam zadovoljna izgledom," ponosno ističe Slađana.

Dve diplome, dva posla i život van skandala

Iako neki imaju utisak da se povukla iz javnosti, Slađana navodi da je izuzetno aktivna, kako u medijima, tako i u studiju gde peva prateće vokale za mnoge kolege, jer je školovani muzičar. Uz to, ona od rane mladosti paralelno gura dve karijere.

"Završila sam 'Školu za negu lepote' kao i srednju Muzičku školu na odseku za Flautu, pa zatim i 'Fakultet muzičke umetnosti' na odseku za Etnomuzikologiju," otkrila je ona i dodala:

"Tako da radim u svom salonu za ulepšavanje od svoje 19. godine, a pevanjem sam zvanično počela da se bavim sa 14 godina".

Na pitanje o rijaliti programima u kojima je i sama učestvovala, kaže da su joj ta iskustva donela nešto dobro, ali da je shvatila da joj zatvoren prostor manje prija, te da joj je za stvaranje muzike potrebno da se osami u četiri zida ili bude u studiju.

Kada je reč o privatnom životu, pevačica priznaje da njen miran način života ne privlači žutu štampu.

"Moj privatni život nije uopšte interesantan medijima, jer nisam konfliktna ličnost, a ni sklona skandalima," objašnjava Slađana i zaključuje: "Živim kao sav normalan svet, radim dva posla i meni je lepo".