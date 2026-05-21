Radu je upitana da li je istina da je platila 50.000 evra da Milan Stanković izađe iz Granda, što je pričao i Žika Jakšić, a ona je rekla:

- Neka to ostane misterija. Žika kaže svoje, ja svoje. Nisam rekla da nije istina. Nisam rekla ništa. Svako ima svoje mišljenje, a Milan će o svemu tome pričati kad bude došlo vreme - rekla je Rada, a na pitanje da li to znači da je istina da se Milan Stanković vraća na estradu, pevačica je izjavila:

- Ništa nisam rekla. Njega ćete da pitate o svemu. Čovek ima usta, uši, jezik, hvala Bogu, ume da priča - izjavila je Rada kroz smeh.

"Mnogo je godina prošlo"

Pevačica se dotakla i svađe sa Katarinom Grujić, kako se ranije pisalo one su se posvađale zbog bivšeg partnera Manojlovićeve.

Javnost je godinama brujala o njenoj svađi sa Kaćom Grujić, a kako sada kaže, "ratne sekire" su odavno zakopale.

- Svi su se tu upetljali. Ako je ona demantovala i ja ću. Mnogo godina je prošlo, istina. Dala sam jednom intervju i objasnila šta je pozadina priče. Dugo se ponavlja ta priča da smo nas dve u sukobu, da imamo neki problem, a kao što vidite, ja sam drage volje došla na njen rođendan i promociju. Ja sam bila ta koja je preuzela komunikaciju sa njom, imajući u vidu da je više moja drugarica nego što poznaje Harisa, pa sam preuzela realizaciju tog dueta. Njoj se pesma na prvu svidela, verujem da se posle možda predomislila, ali se to isto javi. To nije sueta, to je možda neki ponos. Dogovorili smo se sve, zakazali smo studio, kod Raleta je to bilo, svi smo čekali, a ona nije došla i nikad se više nije javila. Ali to je sve prošlo, razumela sam je sad - priznala je Manojlovićeva.

"Ništa me ne pitajte"

Nedavno se pojavila vest da se Milan stvarno vraća na scenu, a Rada je tada tu temu odmah prokomentarisala.

- Ništa me ne pitajte, ne smem ništa da kažem, ali oduševljena sam jer se Milan vraća na scenu. To će biti pravi haos i jedva čekam! Nikad nije ni trebalo da odustane od pevanja - rekla je pevačica za Informer.

Rada je vest da Milan na jesen izdaje album, prokomentarisala i na društvenoj mreži "X".

"Jeste, što jeste, ali pričati se ne sme", napisala je Manojlovićeva, a korisnicima ove društvene mreže bilo je jasno da je ona u sve upućena, ali da ne sme ništa da otkriva.