Veljko Ražnatović je sa sestrom Anastasijom pohađao internacionalnu osnovnu i srednju školu, a potom je obrazovanje nastavio na Kipru gde porodica Ražnatović poseduje kuću.

2019. godine u Banjaluci je diplomirao i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Sa druge strane, Anastasija Ražnatović je po završetku srednje škole upisala je Poslovnu školu u Beogradu.

"Sad se bavim boksom, diploma ne smete"

Veljko Ražnatović jednom prilikom jer govorio da mu je fokus na boksu, ali da mu diploma ekonomiste ne smeta.

- Sada razmišljam samo o boksu, tu se vidim i u budućnosti, ali nikad se ne zna gde put može da vas odvede... Diploma sigurno ne smeta. Planiram da doktoriram, ali boks! Da krajem ove, ili početkom sledeće godine, osvojim pojas evropskog šampiona, Bože zdravlja. Posle toga da jurim i svetski tron - rekao je tada Veljko Ražnatović.

"Ne fakultetu sam jako fokusirana na predavanja"

Anastasija je jednom prilikom govorila da joj na društvenim mrežama zameraju što ne kači snimke sa fakulteta, dok je još bila na studijama

Ponekad me neko iskritikuje što na društvenim mrežama ne objavljujem fotografije sa fakulteta nego samo odevne kombinacije ili snimke iz noćnih provoda. To je zato što kada sam na fakultetu fokusirana sam na predavanja, a ne na telefon - izjavila je jednom prilikom Anastasija koja je već neko vreme živi sa suprugom Nemanjom Gudeljom u Sevilji.

Veljko ima i farmu svinja

U sklopu farme, nalazi se i Ražnatovićevi privatni mini hipodrom, nekoliko štala za konje koje je nedavno pazario.

Ono što je najupečatljivije na farmi, jeste i veliki natpis koji je Veljko zakačio na na štalu, "S verom u Boga".

- Imam dve farme, jedna radi, a druga uskoro kreće punim pogonom. Jedna je kapaciteta otprilike 450 grla, a ova što sad radim će biti kapiciteta 10 do 12.000 grla, ali u početku neće biti toliko. Ovim se bavim od 2018. godine. Ja sam uvek hteo da se bavim poljoprivredom, da budem na selu. Međutim, nisam znao tačno šta, da li da čuvam krave, piliće, ali nisam znao puno o tome, već su to bile neke moje želje. Moj tast radi piliće, sa njim sam seo. Tada mi je on objasnio sve, ja sam uzeo digitron, preračunao se i meni se ta matematika svidela – rekao je Veljko.