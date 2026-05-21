Mihailo Veruović Vojaž i Igor Panić Nući prekinuli su svoje prijateljstvo posle dugogodišnjeg druženja, saznaje Kurir.

Kako su nam rekli njihovi nekadašnji prijatelji, razloga za tu odluku je više, a inicijator kraha bio je Vojaž.

Foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock, Ilustracija

Da nešto nije u redu između nekada bliskih prijatelja u estradnim krugovima se spakuliše već duže vreme. Ipak, tačku na nagađanja, stavio je sam Veruović, kada se nije pojavio na Panićevoj gala promociji pre nekoliko dana u Sava centru.

Iako su godinama važili za nerazdvojne prijatelje i saradnike, poslednji potezi Vojaža i Nućija pokrenuli su glasine da među njima više nije sve kao pre. Fanovi su odmah primetili da se Vojaž nije pojavio na promociji Igorovog novog albuma, uprkos tome što se na događaju okupio veliki broj poznatih ličnosti.

- Istina je da je Nući uredno poslao pozivnicu Vojažu i da ga je zvao, ali se on nije javljao, niti mu je čestitao na novim pesmama. Njega je to baš razočaralo. On je bio spreman da sve uradi za njega, a on mu tako vraća. Osetio se izdanim i za to ima pravo. Ako ga je neko branio i podržavao od početka njegove karijere, to je bio on. Na sve to, Vojaž ga nije javno podržao ni na društvenim mrežama, što je pre redovno radio - rekao nam je sagovornik.

Stajling u sklopu sa događajem

Podsetimo, na promociji Nući se pojavio u neobičnom izdanju, a novinare je zanimalo i kako je došao na ideju za stajling kojim je sve iznenadio.

- Kakva prilika, takvo i perje! Glamur! Ovo jeste neudobno, rađeno je specijalno za mene. Volim da eksperimentišem. Bude uvek raznih komentara, biće i večeras, niko mi nikad nešto tako nije rekao uživo, to je izmišljeni svet, onlajn. Breskvica neće doći večeras, njoj je rođendan - rekao je Nući po pojavljivanju na koncertnoj promociji albuma u srpskoj prestonici.

- U Sava Centru sam od 3, imali smo generalnu probu, da spremimo sve kako treba. Izvodim nove i stare pesme večeras, stare u novom izdanju, početak je jedne nove ere. Raduju me novi izazovi, volim da mi je neudobno, ne volim kolotečinu. Sve što sam radio je bilo naporno, ali sam zadovoljan - rekao je on.