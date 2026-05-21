Spektakl Južnog vetra, koji će biti održan 27. juna na Tašmajdanu, iz dana u dan dobija nova velika imena, a sada je potvrđen i specijalni gost večeri - Branislav Bane Vasić, čuveni harmonikaš, kompozitor i jedan od ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag u istoriji domaće narodne muzike.

Bane Vasić je zajedno sa Miodragom Ilićem stvarao neke od najvećih hitova koje publika i danas sluša sa istom emocijom kao nekada. Sredinom devedesetih postao je deo Južnog vetra, a njegov potpis ostao je na brojnim pesmama koje su obeležile jednu eru.

Kao kompozitor, aranžer i harmonikaš učestvovao je u nastanku bezvremenskih hitova poput „Rođeni u pravo vreme“, „Moj bagreme beli“, „Kad sveća dogori“ i mnogih drugih numera koje su ostale upamćene među ljubiteljima narodne muzike.

Njegova harmonika i prepoznatljiv muzički izraz godinama su bili zaštitni znak zvuka Južnog vetra, zbog čega nema sumnje da će njegovo pojavljivanje na Tašmajdanu izazvati posebne emocije kod publike.

Mnogi smatraju da upravo ljudi poput Baneta Vasića predstavljaju srce i dušu jednog vremena u kojem su nastajale pesme koje traju decenijama.

Bane Vasić učesnik je na koncertu Južni vetar festival

Bane se sada obratio publici i pozvao sve ljubitelje Južnog vetra da zajedno uživaju u velikom koncertu.

- Sa izuzetnim zadovoljstvom, pored mnogobrojnih pevača koji su sarađivali sa Južnim vetrom, ja ću biti gost na koncertu 27. juna na Tašmajdanu. Vidimo se i pozdrav svim poštovaocima Južnog vetra - rekao je Bane.

Publiku na Tašmajdanu očekuje noć puna hitova, emocija i uspomena na zlatno vreme domaće muzike, a organizatori najavljuju da će u narednim danima biti objavljena još neka velika imena koja će upotpuniti spektakl.

Interesovanje za koncert je ogromno, a karte se prodaju velikom brzinom, zbog čega mnogi već sada najavljuju da će 27. jun biti jedno od najvažnijih muzičkih večeri ovog leta u Beogradu.

Karte možete kupiti putem sajta:

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.