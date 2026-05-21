OVU PESMU JE TREBALA DA SNIMI SLAVICA ĆUKTERAŠ, A OTPEVALA JE TANJA SAVIĆ: Nisam želela da se upuštam u tu AVANTURU
Opšte je poznato da pevači i pevačice kroz karijeru, odbiju da snime pesme koje posle pripadnu drugim pevačima i postanu veliki hitovi. To se desilo i Slavici Ćukteraš koja je odbila pesmu Tanje Savić "Igračka", kao i pesmu "Marš" od Aleksandre Prijović.
- Tada sam ja drugačije gledala i razmišljala o životu i pesmama, to je bilo pre skoro 20 godina. Nekako se nisam pronašla u tim rečima, a kada je to slučaj, onda znaš da ne možeš tu pesmu ni da otpevaš kako treba. Zato i nisam želela da se upuštam u tu avanturu, a Tanja ju je stvarno sjajno iznela - isprčala je Slavica svojevremeno za "24sedam".
Takođe, otkrila je i da nije htela sa snimi numeru "Marš" koja je potom pripala Aleksandri Prijović.
- Aleksandra je uradila sjajan posao sa tom pesmom, čujete je gde god da se okrenete, a i spot je fantastičan. Kada sam čula pesmu, dopala mi se. U ovom slučaju je "Marš" otišao u prave ruke - ispričala je pevačica.
Tanja Savić planira svadbu
Pevačica Tanja Savić sa partnerom Mukijem uživala je na koncertu "Magla benda". Tom prilikom otkrila je detalje njihove veze.
- On je jedini koji je sa mnom 24 sata. On i moja deca. Toliko toga smo prošli zajedno. Mi smo skoro četiri i po godine zajedno, pokazalo se da smo srodne duše. Prošli smo i lepo i ružno, on je moja sudbina - rekla je ona, a onda je Muki najavio svadbu.
- Dođite na svadbu! Ako preživim ovu organizaciju koncerta sledećeg, onda će biti!
