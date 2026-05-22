Branislav Tomašević zamenio je grad selom pa je tako napravio pravu oazu nadomak Gornjeg Milanovca.

Zajedno sa suprugom Jelenom i njihovo troje dece, glumac uživa u svakodnevnom radu na porodičnom gazdinstvu, opisujući ovakav način funkcionisanja kao "pravi život" i posebnu dimenziju postojanja, daleko od gradske buke i haosa.

Od domaćih životinja drži: svinje, ovce i jato od 40 pilića koje je sam odgajio i pustio da slobodno šetaju i kljucaju u prirodi.

Uz to, glumac obrađuje i svoju baštu u kojoj gaji paradajz, krastavac i tikvice.

Branislav Bane Tomašević - život na selu

- U selu sam, i baš dok pričam sa vama, deca me dozivaju, viču: "Ručak!". Ovde je jedna posebna dimenzija života, pravi život! Imam kontakt sa prirodom, bez buke i haosa. Gledam svoje kokoške, prvi put sam ih pustio u prirodu. Kupio sam 40 pilića i podgajio ih, pravi su, divlji, oni što šetaju po dvorištu i kljucaju - otkrio je ranije Bane za Pink.

Kako je objasnio, prestonicu je zamenio seoskom idilom zbog manjeg stresa, a uživa u tome da gaji svoje povrće i životinje.

- Gajim životinje, imam svinje i ovce takođe. Imam svoju baštu, paradajz, krastavac, tikvice. Nije mi teško da sve radim, u detinjstvu sam dolazio na selo kod bake i deke, oduvek sam voleo tu da boravim. Kada sam ovde, nema stresa uopšte. Čim čovek sedne u auto i 30 metara napravi, nešto se desi, odmah neka nervoza. Ovde je to drugačije - otkrio je glumac i dodao:

- Ljudi treba da se vrate prirodi, da ekološku svest probude, da nauče da bolje brinu o prirodi. Toliko je sve zagađeno i smeće je na sve strane, angažujemo decu da čistimo divlje deponije i sav taj haos sređujemo.

Posebnu pažnju na svom imanju posvetio je sadnicama višanja, a biznis je lako počeo da se širi, od čega zarađuje ogroman novac.

- Zasadio sam mnogo stabala višnje na imanju na kojem se rodio moj otac, to je moja dedovina, kao i mog brata. Sagradili smo i kuću. Zatim sam dokupio nekoliko obližnjih hektara zemlje i napravio zasad od 1.000 stabala višnje. Ideja mi je da razvijem posao proizvodnje voća i usput razmatram sve mogućnosti za preradu i pravljenje proizvoda od tog voća. Imam spremnu zemlju za još 1.200 stabala višnje, a na imanju imam i više sorti šljiva koje je su još ranije zasađene - rekao je jednom prilikom Bane.

Koliki je zaljubljenik u prirodu i selo, još od detinjstva pokazuje i to što glumcu ne pada teško nijedan posao.

Imanje je zavoleo provodeći vreme sa bakom i dekom kao mali.

Osim što na selu pronalazi lični mir, Tomašević snažno apeluje na važnost buđenja ekološke svesti i povratka ljudi prirodi. Njegova deca su jednako uključena u poljoprivredne poslove i poslove koji su vezani za imanje.

Jelena Ivanović, Branislav Tomašević

Bane je na dedovini koju je nasledio sa svojim bratom, proširio posao te udvostručio imetak.

Nakon što su tu sagradili kuću, Bane je proširio svoj posed kupovinom dodatnih nekoliko hektara zemlje i zasadio 1.000 stabala višnje. Uz već zasađene sorte šljiva koje je imao od ranije, glumac je pripremio zemljište za još 1.200 stabala višnje, sa idejom da u budućnosti svoj biznis proširi na proizvodnju, ali i preradu voća.

