Dara Bubamara jedna je od najfatalnijih žena na estradnoj sceni. Mala, sitna i dinamitna Dara osim svojim izgledom pleni i jakom energijom kojom zaseni sve gde god da se pojavi.

Nije tajna da Dara voli mlađe momke pored sebe, pa još od razvoda od svog drugog supruga u poslednje vreme šetala samo "piletinu".

Mđutim, jasno je svima da pevačica nije u cvetru mladosti s obzirom da joj karijera traje preko 3 decenije. Dara danas proslavlja svoj rođendan i to jubilarni. Bubamara je danas zagazila u šestu deceniju života, a napunila je 50 godina.

"Ne glumim da sam klinka"

Pre dve godine pevačica je govorila o svom životu i tada se dotakla mlađih momaka.

- Ne glumim da sam klinka, ali isto tako imam ludačku energiju. Imam 48 godina, a 33 godine karijere. Koliko sam se naradila, trebalo bi da izgledam stvarno napaćeno. Prigovarali su mi što imam mlađe momke. Ne mogu da se pretvaram da sam ja nešto mrtva, starija, da nemam energiju u sebi. Zato mi valjda i više prijaju mlađi momci - izjavila je Dara Bubamara u emisiji "Ami dži šou".

Takođe, Dara ne krije da je veoma strastvena, te je jednom navela da je za svoje momke ona fatalna.

- Moji bivši momci za mnom lude, fora je u energiji i mojoj dobroti. Skromna sam i normalna, a ovamo sam uspešna, sve sam sama stvorila sa svojih deset prstiju. Ja što sam starija, sve su mlađi momci. Ja imam velikog sina od 16 godina. Da, sada je vreme za starije malo momke...Nisu uopšte bitne godine, nego energija - nasmejala je sve Dara tada.

Dara uživala u strastima od 4 do pola 7

U javnosti se nedavno se pojavila njena intimna glasovna poruka koja je izazvala veliku pažnju medija.

Pevačica je kratko prokomentarisala ceo slučaj, ističući da se time bavi njen pravni tim.

- Moj advokat i kancelarija rade na tome da se utvrdi kako je to dospelo do medija, zato što je to stara poruka, ali je žalosno. Ja sam im godinama pomagala.

Ljudi su ljubomorni, uspešna sam, majka, dobar čovek, imam i lepog dečka. Umesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, bolje da su uživali. Nije mi ni malo bilo prijatno, to je izdaja. Ljudi su jako zli, rekla je Dara.

Ona je dodala da joj, uprkos svemu, nije bilo prijatno što je poruka dospela u javnost, ali i da je u određenoj meri situacija izazvala i reakcije javnosti.

- U svakom slučaju, drago mi je da sam nasmejala naciju. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je malo duže - poručila je pevačica kroz osmeh.