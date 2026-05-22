Slušaj vest

Rada Manojlović danas važi za jednu od najpopularnijih pevačica. Na estradu je ušla kroz takmičenje "Zvezde Granda", ali i pre nego što je stala na veliku scenu, ona je radila kao pevačica.

Jednom prilikom se prisetila tog perioda.

- Radila sam godinama po 12, pa i čak i po 18 sati! To su uglavnom bila svadbena veselja, pod šatorom. Malo sam zarađivala, ali ja sam bila zadovoljna. Dešavalo se da nakon celodnevnog pevanja, kada podelim novac sa muzičarima, meni ostane 80 evra! I sa tim treba živeti! Na tim veseljima sam naučila mnoge pesme, koje i danas rado pevam. Zato sada od muzičara tražim da znaju isto koliko i ja pesama, a to je preko 3.000. Ja nemam unapred pripremljen repertoar, već kada izađem pred publiku, odlučim šta ću da pevam. Ako neka pesma loše prolazi, odmah idem na sledeću - govorila je Rada i dodala da je od starijih kolega imala podršku.

Savet zlata vredan

- Pevala sam uglavnom pod šatorima i tada su mi starije kolege rekle da nikada ne gledam na sat. Te savete sam usvojila, pa i dan-danas kada sam na svirci, nikada ne gledam koliko ima sati - govorila je Manojlovićeva.

Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Rada je otkrila da "živi od stare slave" i da dugo nema hit pesmu, ali to je ne remeti da dobro radi i da je ljudi vole.

- Nemam hit već sedam godina, kada sam snimila poslednji, duet sa Emirom Đulovićem za pesmu "Svadba". Ali ja i dalje postojim na estradi i ljudi me vole. Sada imam jednu pesmu u koju čvrsto verujem, meni je prelepa i ubeđena sam da će proći. Kada god je pustim, radi me toliko da bih se popela na plafon... Radili su mi je Albino i njegova ekipa - rekla je pevačica pre nekoliko meseci u podkastu "Priče između nota".

Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages

"Žene su postale kockaste"

- Za sebe često kažem da sam kao Ćana, ona je tek sada izbila u prvi plan, a godinama je radila, pevala i bila nenametljiva... Treba biti autentičan i istrajan i razbiti predrasude. Mene su ljudi zavoleli jer sam prirodna, narodska i kao takva sam im simpatična. Nikada nisam želela da radim estetske operacije, jer su sve žene podlegle tom trendu i postale su nekako kockaste, imaju te muške brade... Ja se ne opterećujem ni obradom fotografija u fotošopu, ni stajlingom, na društvenim mrežama. Objavljujem fotografije i sa vašara, ali i iz kluba - rekla je pevačica.

Ne propustiteStars"MILAN ĆE VAM O SVEMU TOME PRIČATI" Rada otkrila da li je Stankoviću platila dug od 50.000 evra, pa najavila da će uskoro progovoriti
Rada Manojlović Milan Stanković
StarsZBOG NJEGA SU ZARATILE RADA I KAĆA GRUJIĆ! Manojlovićeva posle mnogo godina priznala šta se desilo: Više mi se nije javila...
Rada Manojlovic, Katarina Grujic
StarsGODINAMA SE PRIČALO DA JE RADA MANOJLOVIĆ ZARATILA SA GRUJIĆKOM ZBOG BIVŠEG DEČKA! Sad je konačno isplivala istina, Katarina sve priznala
Rada Manojlovic, Katarina Grujic
StarsMNOGI OSTANU U ČUDU KAD SAZNAJU KOLIKO GODINA IMA RADA MANOJLOVIĆ! Svi su mislili da je dosta mlađa, a ovo je istina
Rada Manojlović

10:15
Rada Manojlović o Katarini Grujić Izvor: Kurir