Slušaj vest

Posle više od dve decenije uspešne karijere, brojnih hitova, rasprodatih dvorana i velikih regionalnih turneja, Boban Rajović konačno je zvanično potvrdio datum svog prvog velikog solističkog koncerta u Beogradu.

Pevač trenutno privodi kraju pripreme za spektakularnu promociju prvog dela novog albuma „Otpisan“, koju će predstaviti publici u čak četiri grada, a prvi među njima biće upravo srpska prestonica. Ipak, ono što je danas izazvalo najveću pažnju jeste potvrda da će 16. decembra održati veliki solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra.

- Ne prestaju da mi stižu poruke kako od prijatelja, tako i od publike na Instagramu. Ni sam ne znam odgovor na pitanje zašto se posle velikih koncerata i arena u regionu toliko dugo čekao taj Beograd. Verovatno će zato i biti čaroban – rekao je Boban, koji je na estradi 25 godina.

Boban Rajović Foto: Srđan Tomić

Iako prvi deo albuma „Otpisan“ premijerno predstavlja medijima i publici već naredne nedelje, pevač priznaje da je ovoga puta preduhitrio svoje saradnike odlukom da datum koncerta objavi baš danas, što praktično znači da su pripreme za spektakl već počele.

- Sava centar je prostor u kom se pravi posebna energija i atmosfera sa publikom. Svakako moje energije i ono po čemu sam prepoznatljiv neće nedostajati, ali ćemo ovo drugo poluvreme moje karijere, kako ja volim da kažem, započeti jednim zaista velikim koncertnim spektaklom na kom ću dati sve od sebe. Uskoro kreće turbulentna letnja turneja, ali nikome oko mene u narednom periodu neće biti lako, jer smo već ozbiljno zakoračili u proces priprema – poručio je Rajović.

Detalje dalje promocije nije želeo da otkriva, ali je priznao da je jedna od novih pesama sa albuma, „Ruža sa juga“, već postala viralna na društvenim mrežama. Kako kaže, publika na relaciji Severna Makedonija–Crna Gora već ju je proglasila pravom ljubavnom himnom, zbog čega će u okviru regionalne promocije sigurno posetiti i Makedoniju.

Boban Rajović Foto: Srđan Tomić

Publika sada sa nestrpljenjem očekuje veliki koncert u Plavoj dvorani Sava centra, za koji mnogi smatraju da je trebalo da se dogodi mnogo ranije, ali koji bi upravo zbog toga mogao da postane jedan od najemotivnijih i najvažnijih trenutaka u karijeri Boban Rajović.