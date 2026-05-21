Najveće zvezde dens scene devedesetih godina, pokazale su da osim na bini i te kako umeju da se snađu i na fudbalskom terenu! Gagi Đogani, Ivan Gavrilović, članovi grupe Mobi Dik i Doktor Igi okupili su se na sportskom druženju povodom velikog koncerta “Veče devedesetih”, koji će uskoro biti održan 12.6. 2026 godine u Beogradu.

Popularni izvođači, koji su obeležili jednu eru domaće muzike, pojavili su se raspoloženi i nasmejani, a čim je lopta krenula sa centra nastao je pravi šou. Dok su jedni pokušavali da pokažu fudbalsko umeće, drugi su više zabavljali prisutne komentarima i dobrom atmosferom, pa je sve više ličilo na druženje starih prijatelja nego na ozbiljnu utakmicu.

Gagi Đogani bio je među najraspoloženijima, pa je u jednom trenutku i zaigrao uz svoje hitove. Ivan Gavrilović nije skidao osmeh sa lica, dok je Doktor Igi tvrdio da je “u top formi”, iako su ga ostali kroz smeh zadirkivali da više energije čuva za nastup nego za teren. Ekipa grupe Mobi Dik takođe je bila odlično raspoložena, a prisutni su sve vreme pevušili njihove najveće hitove.

Tu je bila i pevačica Anabela Atijas, a mnogi su komentarisali da ih je ovaj prizor vratio pravo u vreme kada su dens hitovi harali klubovima, diskotekama i radio stanicama širom regiona.

Iako su danas nešto mirniji nego u periodu najveće popularnosti, energija među njima i dalje je ista. Upravo to publika i očekuje od predstojećeg spektakla “Veče devedesetih”, na kojem će se ponovo čuti pesme uz koje su odrasle generacije.

Sudeći po atmosferi sa fudbalskog terena, publiku u Beogradu očekuje noć puna nostalgije, dobre muzike i ludog provoda, baš onako kako su to devedesete umele.

Ekipa devedesetih je govorila o koncertu, a šta su sve najavili za ovo spektakularno veče pogledajte u videu ispod.

